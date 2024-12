App-Grillthermometer von Meater heute schon ab 59 Euro

Es ist schon ein Weilchen her, seit wir das Grillthermometer Meater ausprobiert haben. Der Bluetooth-Spieß dürfte das derzeit beste kabellose Grillthermometer mit App-Anbindung sein. Dieser Status spiegelt sich allerdings auch im Preis des Geräts wider. Heute kann man beim Kauf eines Grillthermometers von Meater allerdings noch ein paar Euro sparen.

Mittlerweile habt ihr allerdings die Wahl zwischen verschiedenen Varianten des Meater-Thermometers, wobei ihr euch zunächst im Wesentlichen überlegen müsst, ob ihr mit 275 Grad Maximum zum Messen der Umgebungstemperatur auskommt oder den Messspieß auch über offenem Feuer verwenden wollt. Dann kommt eigentlich nur das neuere, aber auch deutlich teurere Modell Meater Pro in Betracht, das bei Temperaturen bis zu 550 Grad arbeitet.

Das Meater Pro ist zudem dünner und verfügt zusätzlich zu einem Sensor für die Umgebungstemperatur über insgesamt fünf integrierte Temperaturfühler, mit deren Hilfe sich die Kerntemperatur des Grillguts an unterschiedlichen Stellen messen lässt.

Für gewöhnliche Grilljobs oder auch die Verwendung im Backofen ist das Meater Plus genannte Standardmodell aber in der Regel vollkommen ausreichend. Hier werden wie gesagt Umgebungstemperaturen bis zu 275 Grad unterstützt, zudem kann mit der Messspitze die Temperatur im Grillgut erfasst werden. Die für die Kerntemperaturen zuständigen Sensoren können unabhängig von der Version des Thermometers einen maximalen Wert von 100 Grad erfassen.

Alle drei Varianten zum Sonderpreis

Wenn ihr die Entscheidung zwischen Pro und dem Standardmodell Meater Plus getroffen und euch für das günstigere Modell entschieden habt, könnt ihr nochmal 18 Euro zusätzlich sparen, wenn ihr die lediglich in einem einfacheren Ladegehäuse untergebrachte Variante Meater SE wählt. Dem Hersteller zufolge sind die beiden Modelle identisch, mit der Ausnahme, dass das Meater SE in einem schwarzen Kunststoffgehäuse geladen wird, während das Meater Plus eine Ladeschale aus Bambus bietet.

Am heutigen „Cyber Monday“ sind die drei verschiedenen Meater-Varianten zu den folgenden Sonderpreisen bei Amazon erhältlich: