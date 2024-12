Apple-Guthaben nur noch heute mit 10-Euro-Bonus

Wenn ihr bei der Geschenkkarten-Aktion von Amazon noch nicht zugegriffen habt, könnt ihr dies noch bis heute Abend tun. Noch bis 23:59 Uhr gibt es die Möglichkeit, beim Kauf einer Apple-Geschenkkarte einen Einkaufsgutschein für Amazon im Wert von 10 Euro kostenlos zu erhalten.

Vorausgesetzt wird dabei allerdings, dass ihr über Amazon einen Apple-Gutschein in Höhe von mindestens 100 Euro bestellt. Der Bonus lässt sich beim Kaufabschluss mit dem Rabattcode APPLEBF24 aktivieren. Beachtet in diesem Zusammenhang auch, dass der 10-Euro-Gutschein nur bis zum 20. Januar 2025 eingelöst werden kann. Normalerweise werden diese Gutschriften automatisch auf den nächsten berechtigten Kauf bei Amazon angewendet.

Die Definition des Wortes „berechtigt“ solltet ihr in diesem Fall aufmerksam lesen. Das Aktionsguthaben kann beispielsweise nicht verwendet werden, um Apple-Produkte über Amazon zu kaufen.

Der Wert der Apple-Geschenkkarte kann natürlich wie gewohnt auf das persönliche Guthabenkonto bei Apple eingezahlt werden und man kann damit nicht nur digitale Produkte wie Apps oder Abos, sondern auch Hardware bei Apple bezahlen.

Auch bei Penny 10 Prozent Rabatt

Alternativ dazu könnt ihr auch bei Penny beziehungsweise online bei Penny-Kartenwelt zehn Prozent Rabatt beim Kauf von Apple-Guthaben abstauben. Hier wird allerdings wie inzwischen meistens bei solchen Aktionen vorausgesetzt, dass ihr Payback-Punkte sammelt.

Beim Kauf von Apple-Guthaben im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro bekommt man bei Penny vorübergehend jeweils die 20-fache Anzahl an Payback-Punkten. Unterm Strich entspricht dies dann einem Rabatt von zehn Prozent.

Das Einlösen der gesammelten Punkte im Payback-Prämienshop empfanden wir in der Vergangenheit als weniger attraktiv. Daher sollte man zumindest im Hinterkopf behalten, dass es hier auch die Möglichkeit gibt, sich seine Payback-Punkte in Euros auszahlen zu lassen. Weitere Informationen dazu finden sich in den persönlichen Einstellungen des Payback-Kontos.