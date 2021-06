Prime-Day-Auswahl: Diese iPhone-Accessoires von Anker lohnen sich

Und auch was die tragbaren Soundcore-Lautsprecher für den Ausflug zum See, die Fahrradtour und den Kindergeburtstag im Garten angeht, sind deutliche Preisnachlässe aufgerufen. Der Soundcore 2 wird heute für28 Euro statt 40 Euro angeboten. Der Soundcore Flare 2 für 56 Euro statt 80 Euro.

Was Kopf- und Ohrhörer angeht verkauft Anker diese bekanntlich nicht unter der eigenen Marke, sondern setzt auf die Audio-Tochter Soundcore. Diese bietet zum heutigen Prime Day sowohl ihre Over-Ear-Kopfhörer als auch die Soundcore Liberty Air Ohrhörer mit deutlichen Preisnachlässen an. Die relativ schlichten P2 gibt es heute für nur 32 Euro statt der sonst veranschlagten 46 Euro.

Insert

You are going to send email to