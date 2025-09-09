App-Geheimtipp: Notify behält Webseitenänderungen im Blick

Mit der kostenfreien iPhone-App Notify lassen sich Webseitenänderungen unmittelbar am iPhone oder iPad verfolgen. Die Anwendung setzt dabei nicht auf externe Server, sondern verarbeitet alle Daten direkt auf dem Gerät.

Dadurch ist keine Registrierung notwendig und auch ein Konto bei einem Anbieter wird nicht verlangt. Anwender können Benachrichtigungen vollständig lokal erhalten und behalten so die Kontrolle über ihre Daten.

Lokale Funktion, viele Einsatzmöglichkeiten

Notify erlaubt es, beliebige Webseiten zu überwachen, um etwa auf die Verfügbarkeit freier Plätze, den Verkaufsstart von Konzerttickets oder Änderungen in Regelwerken oder Satzungen informiert zu werden.

Sobald eine Änderung erkannt wird, erstellt die App eine lokale Mitteilung auf dem Gerät. Dabei werden keine Inhalte an einen Cloud-Dienst übertragen. Wer möchte, kann die App zudem mit eigenen Skripten oder Programmen verbinden. Über eine einfache Programmierschnittstelle lassen sich Benachrichtigungen von Automatisierungen, selbst administrierten Tools oder Serveraufgaben direkt an das iPhone senden.

Für fortgeschrittene Anwender bietet die App Verknüpfungen mit Diensten wie ChangeDetection.io, Zapier oder Make. Auf diese Weise lassen sich umfangreiche Automatisierungen erstellen oder mehrere Geräte gleichzeitig ansprechen. Auch Webhooks werden unterstützt, um Benachrichtigungen bei bestimmten Ereignissen sofort auszulösen.

Übernimmt auch einfache Push-Zustellungen

Seit dem Frühsommer wurde die App mehrfach erweitert. So gibt es inzwischen eine Benachrichtigungshistorie, mit der verpasste Mitteilungen nachträglich eingesehen werden können. Auch die Verwaltung mehrerer Geräte wurde erleichtert: Gruppen lassen sich erstellen und gemeinsam ansteuern. Unterstützt wird dies durch die Integration der iCloud-Schlüsselbundfunktion, die den Umzug auf ein neues Gerät vereinfacht.

Mit den jüngsten Aktualisierungen kam außerdem die Unterstützung für Widgets hinzu. Anwender können so aktuelle Benachrichtigungen direkt auf dem Sperr- oder Startbildschirm sehen. Verbesserungen bei der Integration von Kurzbefehlen erlauben es nun, lokale Mitteilungen gezielt auszulösen, etwa um eine Gerätegruppe über einen niedrigen Akkustand zu informieren.

Notify ist einen Blick wert, auch für Bastler, die nach einer einfachen Möglichkeit suchen, sich von eigenen Projekten benachrichtigen zu lassen.