Automatisches "Hydration-Tracking"
BRITA LARQ iQ: Trinkflasche mit App, Apple Health und UV-C-Licht
Mit der sogenannten LARQ iQ erweitert der bekannte Wasserfilter-Hersteller BRITA sein Sortiment um eine Filterflasche, die neben klassischer Wasseraufbereitung auch digitale Zusatzfunktionen bietet. Die Flasche aus Edelstahl fasst 0,68 Liter und wiegt rund 420 Gramm. Sie ist doppelwandig isoliert, hält Getränke bis zu 24 Stunden kühl und kostet rund 125 Euro.
Über die iQ Cap, einen elektronischen Deckel, werden sowohl die Trinkmenge erfasst als auch Hygienefunktionen gesteuert.
Die zugehörige BRITA App, die erst seit wenigen Wochen exklusiv für iOS erhältlich ist, speichert die erfassten Werte in Apple Health und ergänzt manuell eingetragene Getränke wie Kaffee oder Tee. So können Nutzer ihre tägliche Flüssigkeitszufuhr im Blick behalten und persönliche Ziele festlegen. Ein integrierter Sensor misst automatisch, wenn die Flasche nach dem Befüllen abgestellt wird.
Filtration und Reinigung
Die Trinkflasche kombiniert eine Aktivkohlefilterung mit einer selbstreinigenden UV-C-Technologie. Der Filter besteht aus Kokosnussschalen-Partikeln sowie pflanzlicher Zellulosefaser und reduziert laut Hersteller Schadstoffe wie PFAS, Chlor oder Rückstände von Pestiziden. Ein Filtereinsatz hält etwa acht Wochen oder bis zu 150 Liter Wasser. Drei Ersatzfilter kosten 35 Euro.
Zusätzlich ist in der iQ Cap eine UV-C LED verbaut, die alle zwei Stunden automatisch aktiviert wird. Sie neutralisiert nach Angaben von BRITA bis zu 99,99 Prozent der Bakterien im Wasser. Die Kombination aus Filter und UV-C soll sowohl den Geschmack verbessern als auch für mehr Sicherheit bei der Nutzung sorgen.
Handhabung und Pflege
Die Akkulaufzeit der Elektronik liegt bei zwei bis drei Wochen, abhängig von der Häufigkeit der Reinigungszyklen. Aufgeladen wird der Deckel über USB-C. Für die Reinigung der Flasche empfiehlt BRITA warmes Seifenwasser oder die Spülmaschine, wobei der Deckel stets separat gereinigt werden muss. Auch der Filterstrohhalm lässt sich mit mildem Reinigungsmittel säubern.
Die BRITA LARQ iQ ist für 124,99 Euro im Handel erhältlich und richtet sich vor allem an Nutzer, die ihr Wasser nicht nur filtern, sondern nebenbei auch ihre Flüssigkeitsaufnahme digital erfassen wollen. Sobald wir eigene Erfahrungen mit der Trinkflasche gesammelt haben, melden wir uns nochmal.
Mir fehlt ja eine AI…PAHAHAHAHA
Zu billig! Wer das alles haben muss, würde auch noch mehr blechen
NGL: so eine Erinnerung, dass ich genug trinke im stressigen ist echt hilfreich.
Bekommst du kostenlos über die Erinnerungsfunktion deines iPhones
LOL. Eine Wasserflasche für 125 Euro und drei Wasserfilter für 35 EURO. Brita weiß wie man Euronoten druckt.
Auf einer Apple News Seite finden sie ihr sehr zahlungswilliges Publikum.
Wer kauft so etwas? Dir Preise sind jenseits von gut und böse…
Ich. Wenn du zb beruflich viel in Indien bist kannst du damit sogar das tapwater trinken
Bist Du Dir sicher, dass die Filtration plus UV dafür ausreichen? Ich wäre da in I died und vielen anderen Ländern trotzdem sehr skeptisch.
Also ich hatte bisher nie Probleme damit. Wie gesagt Wasser aus dem Hahn. Indien, Thailand, you name it, nie Durchfall
Die Entwicklungen gerade im „smarten“ Bereich lassen vermuten, dass wir so dumm sind, dass wir einfach alles kaufen.
+1
Wir verblöden…und die Industrie nutzt das unter dem Deckmantel „smart“ gnadenlos aus.
Ich hätte gerne einen Blasensensor mit App-Anbindung, damit ich weiß, wann es Zeit ist, mal wieder eine Toilette aufzusuchen.
Es gibt Leckage-Sensoren (Aqara).
Dann bekommst Du über Apple Home Bescheid, dass Du hättest gehen müssen ;)
Hätte ich für dich, mit austauschbaren Filter. Heisst, du kannst es gleich wieder trinken. Kostet nur 1500€.
iPee!
So etwas gibt es für Menschen mit. Blasenlähmung!
Es gibt bereits den Pipisensor, welcher den Urin testet und die Ergebnisse aufs Handy sendet
Wie wär’s mit einer Klingelhose? dann weißt du und auch jeder andere, dass du hättest gehen sollen lol
Sorry, wie dumm muß man sein sowas zu kaufen?
Das Trinkwasser in Deutschland ist mit Abstand das beste was es gibt.
Nahezu kein anderes Lebensmittel wird so streng überwacht.
Was muß da gefiltert werden?
Okay, zur Not für Teefans der Kalk, aber dafür ist die Flasche nicht gedacht.
Zumal die Dinger recht schnell zu Keimschleudern werden, auch wenn der
Hersteller etwas anderes sagt.
Habe seit über 40 Jahren mit Trinkwasser zu tun und kann immer wieder
nur den Kopf schütteln, was diese Firma alles so macht.
Hast du es noch nicht mitbekommen? Mittlerweile glauben wieder ganz viele Menschen, dass Trinkwasser giftig ist, wir nie auf dem Mond waren und Trump ne coole Socke ist.
Stimmt das denn nicht?
^v^
Würde ich mir auch nicht kaufen. Dennoch kaufe ich mir noch Heilwasser wegen dem Lithium.
Das mag richtig sein, allerdings kontrolliert niemand die Rohre in deiner Altbau Wohnung und den Zustand deines Wasserhahnes. Ich trinke selber auch nur Leitungswasser, allerdings muss man trotzdem diesen Umstand genauso erwähnen.
Vielleicht leben oder arbeiten nicht alle Menschen in Deutschland..,
Dann benötigen die andere Filter bzw. Filtersysteme.
Denn für das was Du vielleicht meinst, ist das System
nicht gut genug.
Außer vielleicht USA, die das Wasser extrem chloren.
Aber da würde ich, aus Erfahrung, kein Leitungswasser
trinken, noch nicht einmal Cola und Co. aus Zapfanlagen.
Denn ich bezweifle das die Kapazität des Filters ausreicht
um die Menge an Chlor aus dem Wasser zu holen, zumindest
nicht mehrere Füllungen.
Wobei diese Werbung, wie auch das Forum hier auf den
Deutschsprachigen Raum abzielt und ich über Deutsches
Trinkwasser gesprochen habe.
Andere Länder außerhalb der nördlichen EU, andere Situation.
Aber jeder wie Er es will. Nur meine Meinung zu solchen
Geräten.
Das mag für das Trinkwasser in Deutschland stimmen.
Aber 1. gibt es ausser Deutschland noch andere Länder auf der Erde lol und 2. hängt Deine angepriesene Qualität des Trinkwassers unter anderem auch von den Leitungen ab. Das Trinkwasser kann noch so gut sein wenn es durch uralte Leitungen in deinen Wasserhahn fliesst.
Schon mal darüber nachgedacht?
Dann hast du Blei im Wasser, da nützt dir das UV ja, was – Null.
Wegen dem Namen gehören die aber verklagt.
Ah ok mein Fehler haha
Bald trinken im Abo…
„Wo Ist?“ ist aber nicht integriert?
Powerbank?
Display?
;)
In der „LARQ iQQQ AI“ dann
Larq is doch n eigenständiges Unternehmen.. oder?
Ich glaube die wurden gekauft. Wundere mich aber auch. Die Bottle gab’s ja bei Larq selbst auch. Sogar in größer auch.
Kundenservice unter aller Sau. 1 x Brita Flasche und nie wieder. Hatte das teuerste Modell und eine Reklamation weil der Trinkhalm defekt war. Haben in 2 Wochen nicht geschafft auf meine 2 Mails zu antworten. War mir dann zu blöd. Innerhalb der 30 Tages Frist zurück geschickt. Dann kamen Ausreden: sie hätten keine ungelesen Mails von mir. Mails wären weitergeleitet worden. Echt schwach. Dann lieber ehrlich sein und sagen: sorry. Vergessen zu antworten als sich irgendwas zusammen zu lügen. Geht gar nicht.
Ich sage nur „digitale Demenz“ – wie lange wollen wir uns von irgendwelchen digitalen „Helferlein“ noch vorschreiben lassen, wann wir was zu tun haben? Einfach Hirn einschalten oder auf den Körper hören.
Exakt so ist es…vom mündigen, selbstbestimmten Bürger zur Marionette.
Wer kennt das nicht, da trinke ich Wasser aus der Leitung zu Hause und erkranke jedes Mal….Da macht es Sinn, alle Bakterien zu töten.
Die Welt wird immer bekloppter?! Ich fordere einen Betreuer für jeden Bürger, denn Sie wissen nicht was sie tun;-))…..