BRITA LARQ iQ: Trinkflasche mit App, Apple Health und UV-C-Licht

Mit der sogenannten LARQ iQ erweitert der bekannte Wasserfilter-Hersteller BRITA sein Sortiment um eine Filterflasche, die neben klassischer Wasseraufbereitung auch digitale Zusatzfunktionen bietet. Die Flasche aus Edelstahl fasst 0,68 Liter und wiegt rund 420 Gramm. Sie ist doppelwandig isoliert, hält Getränke bis zu 24 Stunden kühl und kostet rund 125 Euro.

Über die iQ Cap, einen elektronischen Deckel, werden sowohl die Trinkmenge erfasst als auch Hygienefunktionen gesteuert.

Die zugehörige BRITA App, die erst seit wenigen Wochen exklusiv für iOS erhältlich ist, speichert die erfassten Werte in Apple Health und ergänzt manuell eingetragene Getränke wie Kaffee oder Tee. So können Nutzer ihre tägliche Flüssigkeitszufuhr im Blick behalten und persönliche Ziele festlegen. Ein integrierter Sensor misst automatisch, wenn die Flasche nach dem Befüllen abgestellt wird.

Filtration und Reinigung

Die Trinkflasche kombiniert eine Aktivkohlefilterung mit einer selbstreinigenden UV-C-Technologie. Der Filter besteht aus Kokosnussschalen-Partikeln sowie pflanzlicher Zellulosefaser und reduziert laut Hersteller Schadstoffe wie PFAS, Chlor oder Rückstände von Pestiziden. Ein Filtereinsatz hält etwa acht Wochen oder bis zu 150 Liter Wasser. Drei Ersatzfilter kosten 35 Euro.

Zusätzlich ist in der iQ Cap eine UV-C LED verbaut, die alle zwei Stunden automatisch aktiviert wird. Sie neutralisiert nach Angaben von BRITA bis zu 99,99 Prozent der Bakterien im Wasser. Die Kombination aus Filter und UV-C soll sowohl den Geschmack verbessern als auch für mehr Sicherheit bei der Nutzung sorgen.

Handhabung und Pflege

Die Akkulaufzeit der Elektronik liegt bei zwei bis drei Wochen, abhängig von der Häufigkeit der Reinigungszyklen. Aufgeladen wird der Deckel über USB-C. Für die Reinigung der Flasche empfiehlt BRITA warmes Seifenwasser oder die Spülmaschine, wobei der Deckel stets separat gereinigt werden muss. Auch der Filterstrohhalm lässt sich mit mildem Reinigungsmittel säubern.

Die BRITA LARQ iQ ist für 124,99 Euro im Handel erhältlich und richtet sich vor allem an Nutzer, die ihr Wasser nicht nur filtern, sondern nebenbei auch ihre Flüssigkeitsaufnahme digital erfassen wollen. Sobald wir eigene Erfahrungen mit der Trinkflasche gesammelt haben, melden wir uns nochmal.