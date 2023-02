App-Geheimtipp Anybuffer: Pro-Version jetzt kostenlos

Als wir euch die iPhone-Applikation Anybuffer im Oktober 2020 erstmals ans Herz gelegt haben, setzte das Software-Studio Ameba Labs noch auf ein Unterstützer-Modell. So wurde die Basisversion der Anwendung für Mac, iPhone und iPad zwar zum kostenlosen Download angeboten, wer Schlagwörter, smarte Ablagen und alternative Icons nutzen wollte musste jedoch einen der drei In-App-Käufe in Höhe von 6, 8 oder 12 Euro tätigen.

iCloud-Sync mit Mac, iPhone und iPad

Ein Konzept das nun hinter uns liegt. Mit ihrem jüngsten Update lässt sich die Anybuffer-Applikation nun mit vollem Funktionsumfang kostenlos nutzen. Die Spendenoptionen existieren mit neuen Preisstufen von 2, 6 und 12 Euro aber weiterhin und dürfen nach wie vor genutzt werden.

Wozu Anybuffer? Die Universal-Anwendung dient als Ablage für Bilddateien, Links, Dokumente Skizzen oder auch schlicht den Inhalt der eigenen Zwischenablage und ist in der Lage eine Verlaufshistorie all ihrer Inhalte mit dem eigenen iCloud-Konto abzugleichen.

Für Links, Dateien, Bilder, Skizzen und mehr

Bei laufenden Urlaubs-Recherchen könnt ihr Anybuffer etwa verwenden um Links zu möglichen Hotels, P reise, Wandertouren und Reiseplanern zu sammeln. Mit Schlagworten lassen sich die so gesicherten Inhalte dann einzelnen Reiseideen oder Zielen zuordnen (etwa Tirol, Dänemark, Wandern und Sauna) und mit allen anderen Geräten abgleichen. So können in der S-Bahn auf dem Arbeitsweg angefangene Recherchen mit dem iPad in der einen und einem Glas Rotwein in der anderen Hand abends auf der Couch zu Ende gebracht werden.

Anybuffer kann eure Basis-Ablage für alle möglichen Projekte werden, lässt sich mit Face ID sperren und bietet nicht nur reguläre sondern auch smarte Ordner an, die Inhalte auf Basis von Inhalts-typen, Schlagwörtern, Daten und weiteren Kriterien versammeln. Noch fehlt eine deutsche Benutzeroberfläche, doch auch ohne ist Anybuffer ein toller Download für Mac, iPhone und iPad.