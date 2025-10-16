CA-500: Casio legt seine „Zurück in die Zukunft“-Uhr neu auf

Wer braucht eine Apple Watch, wenn Casio zum 40. Jubiläum des Filmklassikers „Zurück in die Zukunft“ eine Sonderedition seiner legendären Taschenrechneruhr CA500 anbietet? Das Modell trägt den Namen CA-500WEBF und wird ab dem 22. Oktober zum Preis von 119 Euro online und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich sein.

Die Uhr basiert auf dem klassischen Casio-Vintage-Modell aus den 1980er-Jahren und greift das Design des DeLorean auf, der legendären Zeitmaschine aus „Zurück in die Zukunft“. Auf ihrem Gehäuseboden trägt die Sonderausgabe eine Gravur des sogenannten Fluxkompensators, jenes fiktiven Bauteils, das im Film die Zeitreisen ermöglicht.

Das Zifferblatt ist von der Zeitanzeige des Films inspiriert und auch die farblichen Akzente rund um die Tasten sollen laut Casio an die Leuchtelemente der Zeitschaltkonsole des DeLorean erinnern. Genau wie das Original ist auch die Neuauflage der Uhr mit nostalgischen Druckknöpfen und Taschenrechner-Funktionalität ausgestattet.

Casio zufolge soll das Modell die Ästhetik des Films aufnehmen, ohne den ursprünglichen Stil der CA500 zu verändern. Auf der Schließe des Armbands befindet sich das Logo des Films, das Design orientiert sich mit einem silbernen Gehäuse, einem Edelstahlarmband und der digitalen Anzeige mit Rechenfunktion eng am Original.

Verpackung im Stil einer Videokassette

Zum Lieferumfang gehört eine spezielle Verpackung, die einer alten VHS-Videokassette nachempfunden ist. Die Uhr wird als Teil der Casio-Vintage-Reihe veröffentlicht und soll sowohl Sammler als auch langjährige Fans des Films ansprechen.

Der 1985 erschienene Film Zurück in die Zukunft, inszeniert von Robert Zemeckis und produziert von Steven Spielberg, gilt als einer der populärsten Science-Fiction-Titel der 1980er-Jahre.

Laut Casio wird die Sonderedition der Uhr ausschließlich an Mitglieder des hauseigenen Vorteilsprogramms Casio ID verkauft.