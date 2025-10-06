iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 293 Artikel

Im HEIF-, JPEG- oder PNG-Format

Fotos und Live Fotos aus Videos: iOS-App Pickshot erleichtert Bildexport
Artikel auf Mastodon teilen.
22 Kommentare 22

Mit der iOS-Anwendung Pickshot steht im App Store eine noch recht junge App zur Verfügung, die es erlaubt, Einzelbilder aus Videodateien in voller Qualität zu extrahieren. Nutzer können ihre Videos bildgenau durchgehen, gezielte Frames auswählen und diese als Fotos oder Live Fotos abspeichern.

Einstellungen

Im Gegensatz zum klassischen Screenshot bleibt dabei die originale Bildqualität erhalten. Die App unterstützt Auflösungen bis zu 4K und erhält dabei auch HDR-Farbinformationen, sofern diese im Quellmaterial vorhanden sind.

Pickshot richtet sich an iPhone-Nutzer, die ihre Videoaufnahmen gezielt für Fotomaterial nutzen möchten. Die Anwendung verzichtet auf komplexe Bearbeitungsfunktionen und konzentriert sich stattdessen auf eine einfache Navigation innerhalb der Videodateien. Gespeicherte Frames lassen sich direkt in die iOS-Fotomediathek übertragen oder über die bekannten Systemfunktionen teilen.

Pickshot 1

Funktionsumfang und Anpassungsmöglichkeiten

Die aktuelle Version 1.6.0 von Pickshot ist für iOS 26 vorbereitet und unterstützt seit dem letzten Update auch die neue Liquid-Glass-Oberfläche. Zu den erweiterten Funktionen zählen Optionen zum Abspeichern von Bilddaten im HEIF-, JPEG- oder PNG-Format. Außerdem können Metadaten wie Ort, Kamerainformationen und Aufnahmedatum erhalten bleiben, wenn dies in den Einstellungen aktiviert wird. Standardmäßig sind diese Funktionen jedoch deaktiviert.

Pickshot 2

Seit Version 1.4 lassen sich auch Live Fotos aus Videos erzeugen. Technische Verbesserungen haben die Genauigkeit beim Frame-Capturing.

Pickshot wird derzeit kostenlos im App Store angeboten und eignet sich insbesondere für Anwender, die ihre Videos als Quelle für einzelne Fotomotive nutzen möchten. Ein klassischer Anwendungsfall sind Familien- oder Reisevideos, bei denen bestimmte Momente nachträglich in hoher Qualität als Standbild festgehalten werden sollen.

Laden im App Store
‎Pickshot: Video to Photo
‎Pickshot: Video to Photo
Entwickler: 博文 袁
Preis: Kostenlos
Laden

06. Okt. 2025 um 11:56 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    22 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • @ifun: berichtet gerne über powerphotos 3! Sehr empfehlenswert

    Antworten Melden

  • Die App würde ich dem Grunde nach gut finden. Es handelt sich um einen chinesischen Entwickler. Wie vertrauenswürdig mag das Ganze sein?

    Antworten Melden

  • Apple hat doch so eine tolle Anzeige im AppStore, dass bei der App keinerlei Daten erfasst werden. In den Datenschutzrichtlinien zu der App steht das Gegenteil. Die Frage ist daher auch immer, wie vertrauenswürdig ist iOS für Dich.

    Antworten Melden

    • Ich frage mich schon länger, ob die Entwickler den Datenschutz ändern können, nachdem ich die App geladen habe …. also OHNE Info an den Anwender!?
      … und passt Apple das dann an?

      Antworten Melden

      • Ist eine Selbstauskunft der Entwickler. Die Angaben kann man mindestens mit einem App-Update ändern.
        Laut Apple Webseite heißt es:
        „To make changes to the privacy policy, create a new app version. All other changes will be immediately available.“

        Klingt also so, als sind die Checkboxen welche Daten genutzt werden auch ohne Update änderbar.

  • Die erstellten Live Fotos lassen sich nicht als Live Bildschirmhintergrund nehmen :-/

    Antworten Melden

  • Da die App vielleicht etwas suspekt ist, kennt jemand eine Alternative?

    Antworten Melden

  • Bisher nutze ich dafür Video 2 Photo. Erfüllt vollkommen seinen Zweck.

    Antworten Melden

  • Super, 習近平 / 习近平 (Xi Jinping) schaut sich grade all deine Fotos an….

    Antworten Melden

  • App funktioniert nur mit Zugriff auf gesamt foto library. Nein danke

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42293 Artikel in den vergangenen 6610 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven