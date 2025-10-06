Fotos und Live Fotos aus Videos: iOS-App Pickshot erleichtert Bildexport

Mit der iOS-Anwendung Pickshot steht im App Store eine noch recht junge App zur Verfügung, die es erlaubt, Einzelbilder aus Videodateien in voller Qualität zu extrahieren. Nutzer können ihre Videos bildgenau durchgehen, gezielte Frames auswählen und diese als Fotos oder Live Fotos abspeichern.

Im Gegensatz zum klassischen Screenshot bleibt dabei die originale Bildqualität erhalten. Die App unterstützt Auflösungen bis zu 4K und erhält dabei auch HDR-Farbinformationen, sofern diese im Quellmaterial vorhanden sind.

Pickshot richtet sich an iPhone-Nutzer, die ihre Videoaufnahmen gezielt für Fotomaterial nutzen möchten. Die Anwendung verzichtet auf komplexe Bearbeitungsfunktionen und konzentriert sich stattdessen auf eine einfache Navigation innerhalb der Videodateien. Gespeicherte Frames lassen sich direkt in die iOS-Fotomediathek übertragen oder über die bekannten Systemfunktionen teilen.

Funktionsumfang und Anpassungsmöglichkeiten

Die aktuelle Version 1.6.0 von Pickshot ist für iOS 26 vorbereitet und unterstützt seit dem letzten Update auch die neue Liquid-Glass-Oberfläche. Zu den erweiterten Funktionen zählen Optionen zum Abspeichern von Bilddaten im HEIF-, JPEG- oder PNG-Format. Außerdem können Metadaten wie Ort, Kamerainformationen und Aufnahmedatum erhalten bleiben, wenn dies in den Einstellungen aktiviert wird. Standardmäßig sind diese Funktionen jedoch deaktiviert.

Seit Version 1.4 lassen sich auch Live Fotos aus Videos erzeugen. Technische Verbesserungen haben die Genauigkeit beim Frame-Capturing.

Pickshot wird derzeit kostenlos im App Store angeboten und eignet sich insbesondere für Anwender, die ihre Videos als Quelle für einzelne Fotomotive nutzen möchten. Ein klassischer Anwendungsfall sind Familien- oder Reisevideos, bei denen bestimmte Momente nachträglich in hoher Qualität als Standbild festgehalten werden sollen.