Fotos und Live Fotos aus Videos: iOS-App Pickshot erleichtert Bildexport
Mit der iOS-Anwendung Pickshot steht im App Store eine noch recht junge App zur Verfügung, die es erlaubt, Einzelbilder aus Videodateien in voller Qualität zu extrahieren. Nutzer können ihre Videos bildgenau durchgehen, gezielte Frames auswählen und diese als Fotos oder Live Fotos abspeichern.
Im Gegensatz zum klassischen Screenshot bleibt dabei die originale Bildqualität erhalten. Die App unterstützt Auflösungen bis zu 4K und erhält dabei auch HDR-Farbinformationen, sofern diese im Quellmaterial vorhanden sind.
Pickshot richtet sich an iPhone-Nutzer, die ihre Videoaufnahmen gezielt für Fotomaterial nutzen möchten. Die Anwendung verzichtet auf komplexe Bearbeitungsfunktionen und konzentriert sich stattdessen auf eine einfache Navigation innerhalb der Videodateien. Gespeicherte Frames lassen sich direkt in die iOS-Fotomediathek übertragen oder über die bekannten Systemfunktionen teilen.
Funktionsumfang und Anpassungsmöglichkeiten
Die aktuelle Version 1.6.0 von Pickshot ist für iOS 26 vorbereitet und unterstützt seit dem letzten Update auch die neue Liquid-Glass-Oberfläche. Zu den erweiterten Funktionen zählen Optionen zum Abspeichern von Bilddaten im HEIF-, JPEG- oder PNG-Format. Außerdem können Metadaten wie Ort, Kamerainformationen und Aufnahmedatum erhalten bleiben, wenn dies in den Einstellungen aktiviert wird. Standardmäßig sind diese Funktionen jedoch deaktiviert.
Seit Version 1.4 lassen sich auch Live Fotos aus Videos erzeugen. Technische Verbesserungen haben die Genauigkeit beim Frame-Capturing.
Pickshot wird derzeit kostenlos im App Store angeboten und eignet sich insbesondere für Anwender, die ihre Videos als Quelle für einzelne Fotomotive nutzen möchten. Ein klassischer Anwendungsfall sind Familien- oder Reisevideos, bei denen bestimmte Momente nachträglich in hoher Qualität als Standbild festgehalten werden sollen.
@ifun: berichtet gerne über powerphotos 3! Sehr empfehlenswert
Diese App finde ich nicht im App Store
Mac App: gibt es auf fatcatsoftware.com
Danke!
Die App würde ich dem Grunde nach gut finden. Es handelt sich um einen chinesischen Entwickler. Wie vertrauenswürdig mag das Ganze sein?
Ich möchte nicht pauschalisieren, aber sobald ich so etwas sehe, gehe ich (leider) einen Schritt zurück!
Auch bei den immer wieder angebotenen Apps, die plötzlich LIFETIME inAppKauf für 0 € anbieten (und sonst viel Geld kosten würden), lasse ich die Finger von!
Limitiere einfach den Zugriff auf die Fotobibliothek.
dann kann die app die videos nicht öffne, verlangt vollen zugriff auf ALLES
Nein, das stimmt nicht. Ich habe es selber so gemacht und es funktioniert.
Cholera oder Pest. Die Amerikaner sind nicht besser! Eigentlich sind mir die Chinesen mittlerweile genehmer.
Was soll diese Aussage? Warum soll ein chinesischer Entwickler anders arbeiten als ein Deutscher? Ziemliches Schubladendenken…
Apple hat doch so eine tolle Anzeige im AppStore, dass bei der App keinerlei Daten erfasst werden. In den Datenschutzrichtlinien zu der App steht das Gegenteil. Die Frage ist daher auch immer, wie vertrauenswürdig ist iOS für Dich.
Ich frage mich schon länger, ob die Entwickler den Datenschutz ändern können, nachdem ich die App geladen habe …. also OHNE Info an den Anwender!?
… und passt Apple das dann an?
Ist eine Selbstauskunft der Entwickler. Die Angaben kann man mindestens mit einem App-Update ändern.
Laut Apple Webseite heißt es:
„To make changes to the privacy policy, create a new app version. All other changes will be immediately available.“
Klingt also so, als sind die Checkboxen welche Daten genutzt werden auch ohne Update änderbar.
Die erstellten Live Fotos lassen sich nicht als Live Bildschirmhintergrund nehmen :-/
Da die App vielleicht etwas suspekt ist, kennt jemand eine Alternative?
Video 2 Photo – HD
Bisher nutze ich dafür Video 2 Photo. Erfüllt vollkommen seinen Zweck.
Kostet dann aber auch was, und zwar 2,99€.
Super, 習近平 / 习近平 (Xi Jinping) schaut sich grade all deine Fotos an….
App funktioniert nur mit Zugriff auf gesamt foto library. Nein danke
Nö, funktioniert bei mir auch mit eingeschränktem Zugriff.