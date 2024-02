Anker startet mit Qi2: 2 neue Akkus und 3 neue Ladestationen erhältlich

Anker hat mit dem Verkauf der bereits zum Jahreswechsel angekündigten zweiten Generation seiner MagGo-Powerbanks und Ladegeräte begonnen. Die neuen Modelle unterstützen den Ladestandard Qi2 und sind somit in der Lage, kompatible Geräte mit bis zu 15 Watt Leistung drahtlos zu laden.

Unterm Strich unterscheidet sich Qi2 nicht nennenswert von Apples MagSafe-Standard. Dies liegt vor allem daran, dass MagSafe mit Genehmigung Apples als Vorlage für Qi2 gedient hat. Somit werden hier nicht nur die schnellen Ladegeschwindigkeiten unterstützt, sondern auch die für MagSafe charakteristische Magnetfunktion. Hier ist allerdings zu beachten, dass Qi2 bei der Verwendung von Hüllen mit MagSafe kompatible Magnet-Cases voraussetzt.

Um die Vorteile von Qi2 in vollem Umfang nutzen zu können, ist allerdings ein kompatibles Smartphone erforderlich. Mit dem Update auf iOS 17.2 hat Apple dafür gesorgt, dass nicht nur die neueste iPhone-Generation, sondern auch die in den beiden Jahren zuvor erschienen Modellreihen iPhone 13 und iPhone 14 den Standard unterstützen.

Die neuen MagGo-Produkte von Anker im Überblick

Zurück zu Anker. Der Hersteller startet heute mit fünf verschiedenen Akkus und Ladestationen, die allesamt den Qi2-Standard unterstützen. Die Produkte sind zum Start neben Amazon auch über die Webseite von Anker verfügbar. Hier die unten detaillierter aufgeführten Neuerungen in der Übersicht:

Anker MagGo PowerBank (10k) für 89,99 Euro bei Anker oder Amazon

für 89,99 Euro bei Anker oder Amazon Anker MagGo PowerBank (6.6k) für 69,99 Euro bei Anker oder Amazon

für 69,99 Euro bei Anker oder Amazon Anker MagGo 3-in-1 Stand für 99,99 Euro bei Anker oder Amazon

für 99,99 Euro bei Anker oder Amazon Anker MagGo Foldable 3-in-1 Stand für 109,99 Euro bei Anker oder Amazon

für 109,99 Euro bei Anker oder Amazon Anker MagGo Foldable 3-in-1 Portable Stand für 109,99 Euro bei Anker oder Amazon

2 neue Schnellade-Akkus von Anker

Wir konnten vorab schon einen Blick auf einen Teil der Produkte werfen, darunter die neue MagGo Powerbank 10.000 mAh. Der in Schwarz und Weiß erhältliche Zusatzakku ist mit einem dezent platzierten, hochwertigen Display ausgestattet, das neben dem Füllstand auch die verbleibende Ladezeit für angeschlossene Geräte anzeigt oder auch mitteilt, wie lange es dauert, bis der Akku selbst wieder gefüllt ist.

Ein ausklappbarer Standfuß auf der Rückseite ermöglicht es, das iPhone während der Ladung im Hoch- oder im Querformat in einem angenehmen Betrachtungswinkel aufzustellen. Und wenn es trotz der Qi2-Unterstützung nicht schnell genug geht, kann man das zu ladende iPhone auch über USB-C verbinden, um die maximale Ladeleistung auf 27 Watt zu erhöhen und damit fast zu verdoppeln.

Etwas kleiner fällt die klappbare und ebenfalls als Standfuß verwendbare MagGo Powerbank 6.600 mAh aus. Hier habt ihr die Wahl zwischen den Farben Blau, Weiß und Schwarz und profitiert ebenfalls von der Möglichkeit, ein iPhone aus den Modellreihen 13, 14 oder 15 mit bis zu 15 Watt schnell wieder aufzuladen.

3 schnelle 3-in-1-Ladeständer

Mit seinen neuen Ladegeräten liefert Anker vor allem All-in-One-Lösungen für Benutzer, die neben dem iPhone auch noch kabellos aufladbare AirPods und eine Apple Watch in Verwendung haben. Neben dem Qi2-Standard wird hier auch Apples Schnlelllademodus für die Apple Watch Series 7 und neuer sowie die Apple Watch Ultra unterstützt. In nur 20 Minuten lassen sich diese Modelle der Apple-Uhr im besten Fall wieder auf 30 Prozent befüllen.

Für die einen Platz auf dem Schreibtisch bietet sich hier die Anker MagGo 3-in-1-Station an, bei der die drei Ladeplätze quasi turmförmig angeordnet sind. Bei allen drei der neuen Multi-Ladestationen von Anker ist übrigens ein Anschlusskabel und ein USB-C-Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Wer mehr Platz in der Fläche hat und seine Ladestation ab und an auch auf Reisen mitnehmen will, ist mit der oben abgebildeten faltbaren MagGo 3-in-1-Station gut bedient. Hier können die Ladelemente für das iPhone und die Apple Watch aufgestellt, aber auch flach eingeklappt werden, was das Ganze entsprechend portabel macht.

Vorrangig auf die Nutzung unterwegs ist dann die tragbare MagGo 3-in-1-Station ausgerichtet. Bei der sich die drei Ladeflächen so kompakt zusammenklappen lassen, dass sie am Ende nicht größer als Apples Magic Mouse ist und von der Form eher an einen Zusatzakku erinnert.

Alle neu eingeführten Produkte sind auch nochmal auf der Webseite des Herstellers gelistet.