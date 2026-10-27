Der Anker Solix Smart Plug ist bereits seit einiger Zeit in der zweiten Generation erhältlich. Da vereinzelt noch das Vorgängermodell angeboten wird, lohnt sich ein Blick auf die Unterschiede zwischen den beiden Generationen.

Zur Einordnung: Der Anker Solix Smart Plug ist mehr als eine gewöhnliche Schaltsteckdose. Beide Generationen lassen sich zusammen mit kompatiblen Solix-Speichern zur Verbrauchssteuerung einsetzen. Die Steckdosen erfassen den Strombedarf angeschlossener Geräte. Anhand dieser Daten kann das Energiemanagement die Leistungsabgabe des Speichers an den tatsächlichen Verbrauch anpassen.

Höhere Belastbarkeit und Modbus TCP

Äußerlich unterscheiden sich die beiden Generationen kaum. Beide Modelle messen 50 × 50 × 83 Millimeter und kommunizieren über WLAN und Bluetooth. Das neuere Modell unterstützt mit bis zu 16 Ampere beziehungsweise 3.680 Watt jedoch eine deutlich höhere Leistung als die erste Generation mit maximal 10 Ampere und 2.300 Watt.

Anders als das ursprüngliche Modell lässt sich der Smart Plug Gen 2 zudem direkt in die Smarthome-Systeme Home Assistant und Homey einbinden. Die Kommunikation erfolgt dabei auf Basis von Modbus TCP über das lokale Netzwerk, ohne dass eine Cloud-Anbindung erforderlich ist.

Bis zu zehn Steckdosen im System

Auch die Anzahl der gleichzeitig nutzbaren Steckdosen unterscheidet sich. Die zweite Generation unterstützt grundsätzlich bis zu zehn Geräte, allerdings nur in Verbindung mit bestimmten neueren Solix-Speichern. Bei älteren Solarbank-Modellen liegt die Grenze derzeit bei fünf Steckdosen.

Wer beide Generationen gemeinsam verwendet, muss eine weitere Einschränkung beachten: Bei gemischtem Betrieb lassen sich unabhängig vom verwendeten Speicher insgesamt maximal fünf Smart Plugs einbinden.

Aktuell im Angebot

Im Einzelkauf schlägt das neue Modell des Anker Solix Smart Plug mit 29 Euro zu Buche. Günstiger wird es, wenn man gleich mehrere kauft. Aktuell bezahlt man bei Anker direkt oder bei Amazon für zwei der Stecker 39 Euro. Im Viererpack sinkt der Einzelpreis noch weiter auf dann 17,25 Euro.