Verkaufsstart: iPhone 16 teils noch heute zur Abholung erhältlich

Apple nimmt den heutigen Verkaufsstart des iPhone 16 zum Anlass, um den Glaswürfel seines wohl bekanntesten Ladengeschäfts in der New Yorker Fifth Avenue mit einer leuchtenden Siri-Animation zu versehen.

Die „Glowtime“-Animation ist an das neue Erscheinungsbild von Siri angelehnt. Letzteres war Anlass, das diesjährige iPhone-Event von Apple mit "It's Glowtime" zu überschreiben.

Tomorrow is glowtime for the iPhone 16 lineup at Apple Fifth Avenue! pic.twitter.com/5Sw0v5h8oC — Tim Cook (@tim_cook) September 20, 2024

Für Apple ungewöhnlich mutet dabei allerdings an, dass die aktuell verfügbare Version von iOS 18 noch komplett auf die neuen Funktionen von Siri und auch das neue Erscheinungsbild von Apples Sprachassistentin verzichtet. Die Funktion soll erst mit dem Update auf iOS 18.1 im Oktober nachgeliefert werden. Apples diesjährige Strategie rund um die Bereitstellung und Vermarktung der neuen iPhone-Funktionen gibt uns weiter zu denken.

Bestellung zur Abholung heute möglich

Die neuen iPhone-16-Modelle werden derweil von heute Vormittag an bei den ersten Vorbestellern eintreffen. Zudem startet heute auch der Verkauf in den Apple-Ladengeschäften sowie bei den offiziellen Vertriebspartnern von Apple.

Die Apple Stores in Deutschland werden aus diesem Grund heute bereits um 8 Uhr früh geöffnet. Die vier verschiedenen neuen iPhone-Modelle sind zumindest in begrenzter Anzahl zum Start auch in allen 16 deutschen Apple-Filialen verfügbar.

Bei einer Vorbestellung über den Onlineshop von Apple könnt ihr inzwischen auch den lokalen Lagerbestand abfragen und die Geräte sofern dort verfügbar in einem der deutschen Apple Stores zur Abholung reservieren. Zumindest aktuell ist dies auch direkt noch am heutigen ersten Verkaufstag möglich.

Online-Bestellungen bei Apple sind derweil durch die Bank mit Wartezeiten verbunden. Abhängig vom gewählten iPhone-Modell, dessen Farbe und Speicherausstattung wartet man hier gerne auch mal zwischen zwei und vier Wochen auf den Versand.