Anker 335 Powerbank: Kleine Namenskunde zum neuen 20.000 mAh-Akku

Mit einem USB-C- und zwei USB-A-Ports ausgestattet lassen sich insgesamt drei Geräte gleichzeitig an der Anker 335 Powerbank aufladen. Der USB-C-Port versteht sich dabei auf den Power-Delivery Standard und bietet Lade-Leistungen von bis zu 20 Watt an, womit Apples Schnelllademodus unterstützt wird.

Aktuell bietet Anker die Serie 3, die Serie 5, die Serie 6 und die Serie 7 an. In der Serie 7 werden ausschließlich High-End-Produkte zu vergleichsweise hohen Preisen angeboten, die laut Anker bereits jetzt auf „Technologien der Zukunft“ setzen. Die Serie 5 konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Zubehörkomponenten im mittleren Preissegment. Denkt etwa an das Anker 757 Powerhouse und das Anker 535 Powerhouse .

So unterscheidet Anker neuerdings zwischen vier grundsätzlichen Zubehör-Kategorien, die ähnliche Produktfamilien beinhalten können, diese aber in unterschiedlichen Qualitätsstufen und zu unterschiedlichen Preisen bereitstellen.

