Android 11 für ausgewählte Smartphones verfügbar

Drei Monate nach der Freigabe der ersten Beta-Version beginnt Google heute mit der Verteilung von Android 11. Das neue Betriebssystem steht zunächst auf ausgewählten Smartphones zur Verfügung.

Google legt in Android 11 einen Fokus auf einfachere Kommunikation. So erhalten Gespräche aus unterschiedlichen Messenger-Apps nun einen Platz an zentraler Stelle und werden gemeinsam in den Benachrichtigungen angezeigt. Sogenannte „Bubbles“ erlauben es dabei, direkt auf eine Nachricht zu antworten, ohne erst in die App springen zu müssen.

Auch Smarthome-Geräte will Android 11 zusammenführen und komfortabler Bedienbar machen. Durch langes Drücken des Ein-Aus-Schalters werden verbundene kompatible Geräte ähnlich wie in Apples Home-App angezeigt und können über diese Oberfläche gesteuert werden. Verbesserungen bringt das neue Betriebssystem auch bei der Mediensteuerung.

Auch mit Blick auf Googles CarPlay-Alternative Android Auto zieht das neue Betriebssystem nach und lässt sich nun auch kabellos mit kompatiblen Geräten verbinden. Von Apples iOS bekannt ist uns auch der Screenrecorder, Google baut die Möglichkeit, ohne spezielle Apps Bildschirmvideos zu machen jetzt ebenfalls in Android 11 ein.

Ein wesentlicher Punkt im Zusammenhang mit Android 11 ist die Einführung erweiterter Funktionen zum Schutz persönlicher Daten. Android erlaubt es nun, den Zugriff von Apps auf Komponenten wie Kamera, Mikrofon und Standort nur einmalig zu erteilen. Das Betriebssystem kann die Berechtigungen für Apps, die lange nicht genutzt wurden, nun auch automatisch zurücksetzen, sodass die Anwendung beim nächsten Mal erneut die benötigten Zugriffsrechte erbitten muss.

Android 11 wurde zunächst für Smartphones der Marken Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, OPPO und Realme freigegeben. Weitere kompatible Partner und Geräte sollen in den nächsten Monaten folgen.