Anchor Pointer: Kompass-App zieht euch zum Ziel

Update: Wie es der Zufall so will, hat der Entwickler den Preis der Anchor Pointer-App zur Veröffentlichung unseres Artikels wieder auf 3,99 Euro erhöht.

Original-Eintrag: Die üblicherweise zum Preis von rund 7 Euro angebotene iPhone-Applikation Anchor Pointer lässt sich momentan kostenlos aus dem App Store laden und verdient ein Testlauf auf euren Geräten. Die Kompass-Anwendung implementiert eine Funktion, die auch Apples eigenem Kompass, der als Bestandteil von iOS aus allen iPhone-Modellen vorinstalliert ist, gut zu Gesicht stehen würde.

Die Anwendung von Alexander Deplov lässt sich mit einer beliebigen Location füttern und zeigt euch anschließend stets die Himmelsrichtung an, in die ihr euch zum Erreichen des zuvor gesicherten Ziels bewegen müsst. Die Einsatzgebiete der App sind damit zahlreich. So kann Anchor Pointer sowohl beim wiederfinden des Parkplatzes helfen als auch zum eigenen Zelt auf großen Veranstaltungsgeländen navigieren.

Wanderer können sich die Ausgangspositionen ihrer Tour sichern, Touristen den Standort des eigenen Hotels, ohne auf eine Datenverbindung im Ausland angewiesen zu sein. Anchor Pointer arbeitet komplett offline und navigiert ohne anliegende Internetverbindung.

Mit Apple Watch-Kompagnon

Zudem verfügt die iPhone-Applikation über einen Kompagnon-Download für die Apple Watch, die die auf dem Phone gespeicherten Locations auf Wunsch über Apples iCloud abgleicht. Zuletzt im Winter 2021 aktualisiert, setzt der knapp 12 Megabyte kleine Download iOS 13.2 zur Installation voraus und besitzt eine Deutsch lokalisierte Oberfläche.

Die Applikation dürfet sich vor allem in Ländern mit anderen Schriftsprachen bezahlt machen, in denen auch Google Maps nur bedingt weiterhilft, da Adressen mit arabischer, asiatischen oder kyrillischen Schriftzeichen eingegeben werden müssten. So lange der Download noch kostenlos ist, kann die „Installation auf Vorrat“ nicht schaden – ihr dürft dann nur nicht vergessen, dass Anchor Pointer bereits auf eurem Gerät wartet.