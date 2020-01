An neuen DHL-Packstationen: Statt Display nur noch App

Als die Deutsche Post DHL Group Ende des vergangenen Jahres darauf aufmerksam machte, dass man massiv in den Ausbau der gelben Packstationen investieren werde, waren die neuen Packstationen noch kein Thema.

Bislang stets mit Display: Die Packstation

Damals hieß es lediglich: Bis 2021 soll das bestehende Netz aus derzeit rund 4.000 Automaten um 3.000 neue DHL Packstationen ergänzt werden. Somit will das Unternehmen seinen Kunden bis 2021 insgesamt rund 7.000 Packstationen bundesweit zur Verfügung stellen.

Jetzt steht fest: Bei Teilen der Packstationen wird ein iPhone (bzw. Android-Gerät) zur Nutzung wohl zwingend vorausgesetzt. Die App-gesteuerte Packstation benötigen die Packstation Kompakt App.

Aktuell setzt DHL knapp 20 der neuen Stationen im Raum Köln, in Koblenz und an ausgewählten Standorten wie dem Postleitzahlen-Bereich 56… ein. Das Unternehmen versucht die Akzeptanz unter den Kunden per „kostenlosem Überraschungspäckchen“ zu erhöhen, das auf dieser Sonderseite geordert werden kann.