Amazon: Versand an Abholstationen wird kostenpflichtig

Der Online-Händler Amazon hat seine Versandbedingungen für Lieferungen an Abholstationen angepasst. Seit Kurzem müssen Kundinnen und Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft nun einen Mindestbestellwert von 39 Euro erreichen, um ihre Pakete weiterhin kostenlos an eine Abholstation liefern zu lassen. Für Bestellungen unterhalb dieser Grenze erhebt der Konzern zukünftig eine Gebühr von 1,99 Euro für den Standardversand an Abholstationen, sogenannte Amazon-Locker, und Schließfächer.

Diese Änderung stellt eine Abkehr von der bisherigen Praxis dar, bei der der Versand an Abholstationen für alle Nutzer kostenfrei war, unabhängig vom Bestellwert. Nur Prime-Abonnenten bleiben von der neuen Regelung unberührt und können ihre Bestellungen weiterhin ohne zusätzliche Kosten an die gewünschten Abholorte schicken lassen.

Weiterer Anreiz für Prime-Abo

Gegenüber dem SPIEGEL hat das Unternehmen angegeben, die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen zu haben, vielmehr überprüfe man die eigenen Preisstrukturen regelmäßig und nimmt kontinuierlich Anpassungen vor, um Kundinnen und Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten.

Die neue Regelung wird jedoch hauptsächlich Auswirkungen auf diejenigen haben, die keine Prime-Mitgliedschaft besitzen und regelmäßig kleinere Bestellungen aufgeben. Für bestimmte Produkte, wie Bücher und Kindle-Geräte, bleibt der Versand weiterhin kostenfrei – unabhängig vom Bestellwert.

1,99 Euro pro Lieferung

Immerhin: In der Regel fallen die Gebühren für den Versand an Abholstationen weiterhin geringer aus als die Kosten, die für den Standardversand an eine Wunschadresse innerhalb Deutschlands berechnet werden. Letztere liegen, abhängig vom Bestellwert und den bestellten Artikeln, bei 2,99 bis 3,99 Euro. Die Versandkosten an die Abholstationen liegen bei 1,99 Euro.

Somit könnten sich die Anpassungen von Amazon in erster Linie auf kleinere Bestellungen auswirken, die bisher aufgrund des kostenfreien Versands an Abholstationen für Kundinnen und Kunden ohne Prime-Abonnement attraktiv waren.