Dockcase Smart MagSafe: Neues SSD-Gehäuse für iPhone-Filmemacher

Der für seine erweiterten Docking-Stationen bekannte Anbieter Dockcase hat ein neues SSD-Gehäuse mit MagSafe-Integration angekündigt, das im Rahmen einer bald startenden Kickstarter-Kampagne in den Markt eingeführt werden soll. Das so genannte „Dockcase Smart MagSafe M.2 NVMe SSD Enclosure“ richtet sich an Nutzer, die eine kompakte und leistungsfähige Speicherlösung benötigen und zielt auf die Filmemacher unter den iPhone-Nutzern ab.

Portabler Speicher für 4K ProRes-Videos

Das MagSafe-Gehäuse ist für die kleineren SSD-Formate vom Typ 2230 und 2242 ausgelegt und bietet eine Speicherkapazität von bis zu 2 TB. Es soll mit MagSafe kompatibel sein und die Möglichkeit bieten 4K ProRes-Videos direkt aufzuzeichnen und zu speichern. Zudem soll ein System zur Überwachung des SSD-Gesundheitszustands integriert sein. Dieses soll dabei helfen, Anwender frühzeitig auf mögliche Probleme mit dem Datenträger aufmerksam zu machen.

Das Gehäuse bietet zudem Schutz vor Datenverlust bei Stromausfällen und einen Read-Only-Modus, der die schreibgeschützte Nutzung des Datenträgers erlaubt. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s bei der Datenübertragung liefert das Dockcase-Gehäuse dem aktuellen Standard für schnelle externe Speicher. Eine Power-Delivery-Unterstützung für bis zu 100 Watt sorgt für schnelle Stromversorgung. Die Steuerung erfolgt über eine einfache D-Taste, die alle Funktionen bedient.

13 Kickstarter-Kampagne der Macher

„Dockcase Smart MagSafe M.2 NVMe SSD Enclosure“ soll als Leergehäuse für 79,99 US-Dollar auf Kickstarter debütieren. In der Vergangenheit hat Dockcase bereits 12 Kampagnen auf Kickstarter erfolgreich abgeschlossen und dabei über 14.000 Unterstützer gewonnen.

Ob das neue Produkt ebenfalls erfolgreich wird, bleibt abzuwarten. Die Kickstarter-Kampagne wird frühe Besteller höchstwahrscheinlich wieder mit einem reduzierten Preis anlocken, Details zur Verfügbarkeit und zum Startdatum stehen jedoch noch aus.