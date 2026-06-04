Neue Features: Amazon setzt immer stärker auf visuelle Produktsuchen

Amazon erweitert die Produktsuche in seiner Shopping-App um mehrere Funktionen, die Bilder, Kameraerkennung und künstliche Intelligenz stärker miteinander verknüpfen. Ziel des Online-Händlers ist es, die Suche nach Artikeln zu vereinfachen, wenn Nutzern passende Begriffe fehlen oder sie ein Produkt lediglich beschreiben können.

Im Mittelpunkt steht eine neue Suchfunktion, die während der Eingabe automatisch Bilder erzeugt. Wer etwa nach einem Kleidungsstück, Möbelstück oder Einrichtungsgegenstand sucht, kann Farben, Materialien oder Formen beschreiben, ohne die genaue Bezeichnung zu kennen. Die Anwendung erstellt daraufhin passende Bildvorschläge in Echtzeit. Mit jedem zusätzlichen Suchbegriff werden die Darstellungen angepasst. Nutzer können anschließend ähnliche Produkte aus dem Sortiment anzeigen lassen.

KI soll unklare Suchanfragen besser verstehen

Die neue Funktion richtet sich vor allem an Produktkategorien, bei denen das Erscheinungsbild eine wichtige Rolle spielt. Dazu zählen zunächst Mode und Wohnen. Amazon nennt als Beispiel die Suche nach speziellen Kragenformen oder Möbelmaterialien, deren Fachbegriffe vielen Käufern nicht geläufig sind.

Ergänzend dazu führt das Unternehmen neue Stilansichten ein. Bei der Suche nach Kleidung werden verschiedene Outfit-Kombinationen als Bildcollagen angezeigt. Diese sollen als Orientierung dienen und den Wechsel zwischen unterschiedlichen Stilrichtungen ermöglichen.

Auch die bestehende Kamerasuche wird erweitert. Mit „Lens Live“ erkennt die Anwendung Gegenstände direkt über die Smartphone-Kamera und blendet ähnliche Produkte ein. Zusätzlich können Nutzer Fragen zu erkannten Objekten stellen. Die Antworten liefert Amazons KI-Assistent Alexa. Kann ein Gegenstand nicht eindeutig identifiziert werden, erstellt die Anwendung zumindest eine Beschreibung des Bildinhalts als Ausgangspunkt für die weitere Suche.

Kamera, Bildausschnitte und Sperrbildschirm

Neben der Objekterkennung baut Amazon auch die Bildsuche aus. Nutzer können hochgeladene Fotos künftig mit zusätzlichen Textangaben kombinieren. Wer beispielsweise ein Sofa fotografiert, kann gezielt nach einer anderen Farbe oder bestimmten Abmessungen suchen.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, einzelne Objekte innerhalb eines Bildes auszuwählen. Dazu wird der gewünschte Gegenstand markiert, sodass die Suche nicht das gesamte Foto, sondern nur den relevanten Bildausschnitt berücksichtigt.

Auf dem iPhone lässt sich die Kamerasuche zudem direkt über ein Widget auf dem Sperrbildschirm starten. Produkte können dadurch schneller erfasst werden, ohne zunächst die Shopping-App öffnen zu müssen.

Amazon verfolgt damit den bereits seit Jahren sichtbaren Trend, die klassische Stichwortsuche durch visuelle und KI-gestützte Eingaben zu ergänzen. Zuletzt berichtete ifun.de über die KI-Funktion „Help Me Decide, die Kaufentscheidungen unterstützen soll. Anfang Mai wurde zudem Amazon Photos mit einer erweiterten KI-Suche ausgestattet.

Die nun angekündigten Funktionen werden zunächst für Nutzer der Amazon-App in den USA bereitgestellt. Angaben zu einem internationalen Rollout liegen bislang nicht vor.

