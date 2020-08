Amazon Photos: „Dieser Tag“ jetzt auf iPhone und Mac

Was viele Prime-Mitglieder nicht wissen: Wer für die kostenfreie Lieferung und den Prime Video-Zugriff zahlt, kann zusätzlich auch unbegrenzt viele Fotos auf Amazons Cloud-Server laden und so ein Online-Backup der eigenen Bilder-Sammlung anlegen. Zudem stellt Amazon fünf Gigabyte Speicherplatz für Videos zur Verfügung.

Anwender die zwar ein Amazon-Kundenkonto aber keine Prime-Mitgliedschaft besitzen, erhalten nur fünf GB kostenfreien Speicherplatz für Fotos und Videos zusammen.

Damit die Sicherung nicht manuell erstellt werden muss, sondern neue Fotos automatisch in die Cloud geschoben werden, bietet der Online-Händler neben der iPhone-App auch die Mac-Applikation Amazon Photos an. Der Gratis-Download liegt seit wenigen Tagen in einer neuen Ausgabe vor und integriert erstmals die auf dem iPhone schon länger verfügbare „Dieser Tag“-Funktion.

Das Menüleisten-Tool, mit dessen Hilfe ihr einzelne Ordner oder auch die ganze Mediathek der Fotos.app mit eurem Amazon Photos-Konto synchronisieren könnt führt auf dem Mac die folgenden neuen Funktionen ein.

Amazon Photos: Das ist neu in Version 7.3

Anzeigeprogramm „Dieser Tag“ : Lassen Sie sich Ihre Lieblingsmomente von diesem Datum aus den vergangenen Jahren direkt in der Photos-Desktop-App anzeigen.

: Lassen Sie sich Ihre Lieblingsmomente von diesem Datum aus den vergangenen Jahren direkt in der Photos-Desktop-App anzeigen. Klicken Sie auf die Karte „Dieser Tag“ im Startbildschirm, um die Funktion auszuprobieren.

Allgemeine Problembehebungen und Verbesserungen.

Dieser Tag zeigt Schnappschüsse die am gleichen Datum in zurückliegenden Jahren aufgenommen wurden.

Nutzt ihr Amazons Speicher und die Photos App auf dem Mac, könnt ihr zudem das iOS-Pendant zum Zugriff auf die so gesicherten Bilder installieren. Auch die iPhone-App kann Bilder hochladen, bietet sich aber eher als Bildbetrachter denn als Verwaltungswerkzeug an.

Die Mac-App Amazon Photos

Amazon Photos im Web