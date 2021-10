Amazon Music: Live-Konzert-Stream in der App und auf Twitch

In Kooperation mit dem zum Unternehmen gehörenden Streaming-Dienst Twitch wird Amazon Music in der kommenden Woche eine Live-Performance der britischen Rockband Coldplay ausstrahlen. Das Live-Konzert wird sich sowohl über die Amazon Music-App, als auch über den entsprechenden Kanal bei Twitch anschauen lassen und soll zudem auch über Prime Video bereitgestellt werden, ohne dass zum Zugriff eine Prime-Mitgliedschaft vorausgesetzt wird.

Erster Auftritt seit fünf Jahren

Anlass der Konzertübertragung ist der erste Auftritt der 1996 gegründeten Band seit über fünf Jahren. Übertragen wird die Live-Performance zum neuen Album der Band, Music Of The Spheres, die in Seattle aufgeführt wird.

Laut Amazon wird sich der Live-Stream am Freitag, den 22. Oktober ab 19 Uhr lokaler Zeit in der Amazon Music App blicken lassen. Da dies für deutsche Anwender alles andere als optimal ist (hierzulande müsste bis Samstagnacht 4 Uhr gewartet werden), erfolgt eine Wiederholung für europäische Fans am Folgetag. Am Samstag, den 23. Oktober soll die gesamte Performance ab 19:00 Uhr erneut über die App ausgestrahlt werden.

Fans der Band können sich auf zwölf Tracks einstellen, die vor über 17.000 Fans vor Ort zum Besten gegeben werden sollen. „Music Of The Spheres“ ist als Konzeptalbum angelegt und wird von Amazon etwas blumig als „Reise durch entfernte Sphären des Solarsystems“ beschrieben.

Der Stream dient zudem als Vorgeschmack auf die bereits angekündigte Welt-Tournee der Band. Ab März 2022 wird Coldplay auf drei Kontinenten Spielen, das erste Konzert zum neuen Album soll in Costa Rica stattfinden. In Deutschland wird Coldplay im Juli eintreffen. Tickets für die Konzerte gehen am 22. Oktober in den Verkauf.

Coldplay selbst gehört zu den erfolgreichsten Bands der 2000er-Jahre und hat über 50 Millionen Alben weltweit verkauft.