Amazon Music: 20 exklusive Silvester-Playlists bekannter DJs

Wie bereits im vergangenen Jahr können Amazon Music-Abonnenten zum Jahreswechsel auf mehrere eigens zusammengestellten Silvester-Playlists zugreifen, die der Streaming-Dienst des Onlinehändlers von zahlreichen bekannten DJs hat kompilieren lassen – darunter Fatboy Slim, Alle Farben, Oliver Koletzki und The Chainsmokers.

Die Silvester-Playlists von Amazon Music sind exklusiv für Mitglieder von Amazon Music Unlimited und Amazon Music HD verfügbar und enthalten die Lieblings-Party-Tracks der jeweiligen DJs, „um das Jahr mit einem großen Knall ausklingen zu lassen“.

Die Exklusivität dürfte dabei etwa so lange anhalten, wie es dauert, die gelisteten Songs in einem Texteditor zu notieren und etwa über tunemymusic.com nach Spotify oder Apple Music zu transferieren. Eine Fleißaufgabe, die wir bereits für den Oliver Koletzki-Mix ausgeführt haben.

Das komplette Line-up enthält folgende Playlists:

Neukunden von Amazon Music Unlimited, die die brandneuen Silvester-Playlists auf ihrer Party abspielen möchten, können sich noch bis 6. Januar vier Monate Amazon Music Unlimited zum Einmalpreis von 0,99 Cent sichern.

Dank der kuratierten Playlists der Profis besteht der Soundtrack zu Silvester aus angesagten Hits, Klassikern und Geheimtipps von Elektro über House zu Hiphop, Dance oder Pop. In der Playlist von Lost Frequencies findet sich beispielsweise der exklusiv für Amazon produzierte Remix des französischen Producers Le Pèdre „Sun is Shining [Le Pèdre Remix]“, Alle Farben feiert unter anderem mit „Losing It“ von Fisher einen der größten EDM Hits des Jahres in seiner Playlist. Fatboy Slim setzt mit dem eigenen Hit „Praise You“ auf einen absoluten Klassiker, während Diplo seine Playlist mit dem aktuellen R&B Hit „Heartless“ von The Weeknd bestückt. „Diese Tracks beinhalten einige meiner Lieblingsveröffentlichungen in diesem Jahr, Sachen, die ich in meinen Sets immer wieder gespielt habe, einen Haufen Remixe und eine Menge Platten von Freunden und Künstlern, die ich liebe“, so Diplo.