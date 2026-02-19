Audible-App wird um E-Book-Reader erweitert

Der Hörbuchanbieter Audible erweitert seine App um eine Funktion, die bislang vor allem aus der Kindle-Welt bekannt ist. Künftig können Nutzer Hörbücher nicht nur anhören, sondern parallel im Text mitlesen. Voraussetzung ist dabei, dass sowohl das Hörbuch als auch das passende E-Book im jeweiligen Kundenkonto vorhanden sind.

Bei der Umsetzung des Vorhabens kommt dem Hörbuchanbieter zugute, dass er schon seit etlichen Jahren zu Amazon gehört. Auf dieser Basis ist das von Kindle-Geräten bekannte, hierzulande bereits vor zwölf Jahren eingeführte Kindle-Feature „Whispersync for Voice“ entstanden. Dabei handelt es sich um eine Funktion, die auf dem Kindle das Wechseln zwischen E-Book und Hörbuch erlaubt.

Lesen und Hören zugleich

Bei Audible wird nun umgekehrt die E-Book-Version direkt in die Hörbuch-App integriert. Nutzer können dann jederzeit zwischen einem reinen Hörmodus und einer kombinierten Lese- und Höransicht wechseln.

Erfahrungsberichten zufolge sorgt die Kombination aus Hören und Lesen dafür, dass die Inhalte aufmerksamer und mit besserem Textverständnis wahrgenommen werden. Auch hätten Umfragen gezeigt, dass Nutzer, die beide Formate parallel verwenden, mehr Inhalte konsumieren, als bei reiner Hörbuchnutzung der Fall. Die Funktion soll besonders beim Lernen von Sprachen oder wenn Leser komplexe Texte besser erfassen wollen, von Vorteil sein.

Start in den USA, Deutschland folgt

Das Angebot startet zunächst in den USA. Audible hat jedoch angekündigt, dass Deutschland gemeinsam mit Großbritannien und Australien als nächstes auf der Liste der unterstützten Länder steht. Zum Start sollen mehrere hunderttausend Titel für die neue Funktion freigeschaltet sein, darunter neben englischsprachigen Titeln auch Bücher in Deutsch, Spanisch, Italienisch und Französisch.

Voraussetzung für die Nutzung ist allerdings, dass man sowohl die Hörbuch- als auch die E-Book-Version des betreffenden Titels besitzt. Teils ist der Kauf des korrespondierenden Titels jetzt schon zu vergünstigten Konditionen möglich.

Audible-Aktion läuft bis zum Wochenende

An dieser Stelle kurz der Hinweis, dass Audible momentan wieder drei Hörbücher freier Wahl für jeweils 99 Cent anbietet. Ausführliche Infos zu der Aktion findet ihr hier.