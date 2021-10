Alphaputt: Elegantes Minigolf-Game aktuell kostenlos

Das Spiel bietet insgesamt 26 unterschiedliche Bahnen an, die mit den Lettern des Alphabetes korrespondieren. Sind die Buchstaben durchgespielt, lassen sich eigene Golfplätze aus beliebigen Wörtern kreieren und sorgen so für Abwechslung und einen hohen Wiederspielfaktor.

Das Premium-Spiel präsentiert detailreiche Minigolfkurse in Buchstabenform und fordert euch im Standard-Modus dazu auf, alle Buchstaben mit der minimalen Anzahl an Abschlägen zu absolvieren. Dabei unterscheiden sich die Bahnen massiv voneinander und überraschen mit immer neuen Alleinstellungsmerkmalen und kleinen versteckten Deatisl, die dazu animieren immer mehr Kurse entdecken zu wollen.

Der Minigolf-Titel des in London ansässigen Studios Sennep Games richtet sich an Freunde liebevoll gestalteter Casual-Games und punktet mit hervorragenden Grafiken und Animationen.

