Alibaba wird Apples KI-Partner in China

Apple hat offenbar die chinesische Alibaba Group als Partner für sein KI-Angebot in China ausgewählt. Wie verschiedene Medien, darunter die Nachrichtenagentur Reuters berichten, haben die beiden Unternehmen eine entsprechende Partnerschaft geschlossen. Mit Alibaba Cloud verfügt der Konzern über eine auf KI-Anwendungen spezialisierte Tochtergesellschaft.

Die Übereinkunft sei bislang zwar nicht von Apple selbst, jedoch vom Alibaba-Chef Joe Tsai im Rahmen der Technologie- und Zukunftskonferenz „World Governments Summit“ in Dubai bestätigt worden. Den Worten des Unternehmensleiters zufolge ist Apple in dieser Angelegenheit sehr wählerisch gewesen und hat mit einer Reihe von Unternehmen in China gesprochen, sich letztendlich jedoch für Alibaba als Partner entschieden.

Werbegrafik für Alibaba Cloud

Es wird davon ausgegangen, dass beide Seiten von dieser Kooperation profitieren. Für Alibaba markiert die Partnerschaft einen wichtigen Erfolg auf dem hart umkämpften chinesischen KI-Markt. Alibaba steht dort mit Unternehmen wie DeepSeek in Konkurrenz, das zuletzt mit besonders kostengünstigen KI-Modellen Schlagzeilen gemacht hat. Apple dürfte eine solche Kooperation beim Kampf gegen die sinkenden iPhone-Verkaufszahlen in China helfen und die Position des Unternehmens auf dem dortigen Markt stärken.

Von gesetzlichen Vorgaben abhängig

Die Reglementierungen in China verbieten es, dass Apple dort auf die in anderen Märkten angewandte Strategie setzt, sein eigenes KI-Angebot „Apple Intelligence“ in Kombination mit den Leistungen von OpenAi anzubieten. In der Folge wird schon länger darüber spekuliert, welche Strategie Apple diesbezüglich für den dortigen Markt verfolgt. Gerüchten zufolge soll Apple auch mit anderen chinesischen Tech-Giganten wie Baidu, ByteDance und Tencent Gespräche geführt haben.

Konkrete Details zur Art der Umsetzung der Zusammenarbeit nannte der Alibaba-Chef allerdings nicht. Somit bleibt vor allem unklar, ob Apple in China zukünftig ebenfalls eine Kombination aus eigenen und externen KI-Funktionen anbieten kann, oder komplett von Alibaba als externem Anbieter abhängig ist.