2 Monate Apple TV+ beim Kauf von Apple-Guthaben

Bei Apple sowie bei Amazon und bei Startselect kann man beim Kauf von Apple-Guthaben vorübergehend auch zwei Monate Apple TV+ bekommen. Wir müssen allerdings zunächst darauf hinweisen, dass wir auf den betreffenden Webseiten bislang keinen Hinweis auf die Aktion gefunden haben. Das Ganze wird offenbar über eine Werbemail von Apple kommuniziert. Bei unserem Hinweisgeber hat es ebenso wie bei unserem Test-Account funktioniert, obwohl in beiden Fällen zuvor schon mehrfach kostenlose Testzeiträume für Apple TV+ genutzt wurden. Garantieren können wir diesen Erfolg allerdings nicht.

Dabei scheint es auch egal, welche Wertstufe der Apple-Karten man erwirbt. Apple schreibt ganz allgemein „Erhalte zwei Monate Apple TV+ kostenlos mit einer Apple Gift Card“ und im Kleingedruckten ist von einem beliebigen Nennwert die Rede. Bei uns hat es mit einer Karte für 15 Euro geklappt.

Das Angebot gilt Apple zufolge sowohl für neue als auch für wiederkehrende Abonnenten. In beiden Fällen kann man Apple TV+ zwei Monate lang kostenlos nutzen. Vorausgesetzt wird lediglich, dass man die Geschenkkarte bis zum 23. August 2024 kauft und bis zum 30. August 2024 einlöst.

Abo verlängert sich automatisch

Die zwei kostenlosen Monate kann man direkt im Anschluss an das Einlösen des Geschenkkarten-Codes starten. Beachtet hier allerdings wie immer, dass sich das Abo im Anschluss an den Probezeitraum automatisch kostenpflichtig verlängert. Apple TV+ kostet mittlerweile 9,99 Euro im Monat.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann die automatische Verlängerung aber direkt im Anschluss an den Start der Probezeit kündigen. Wenn ihr in euren Account-Einstellungen im App Store den Menüpunkt „Abonnements“ auswählt, wird euch angezeigt, wie lange das kostenlose Abo noch läuft beziehungsweise wie lange ihr noch auf Apple TV+ zugreifen könnt, wenn ihr jetzt kündigt. Und aufpassen: Apple zeigt hier die Taste zum Abbrechen des Kündigungsvorgangs in Fettschrift an, ein „Dark Pattern“, das euch dazu verleiten soll, die Kündigung nicht sofort durchzuführen.