ALDI TALK darf nicht mehr mit „Kein Mindestumsatz“ werben

ALDI TALK darf nicht mehr damit werben, dass bei der Nutzung seines Prepaid-Basistarifs kein Mindestumsatz erforderlich ist. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte diese Werbeaussage als nicht zutreffend und damit irreführend kritisiert und wurde diesbezüglich vom Landgericht Essen bestätigt. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

ALDI TALK hat die umstrittene Werbeaussage mittlerweile von seiner Webseite entfernt. Anlass zur Kritik und letztendlich auch der Grund für den Gang vor Gericht war die Tatsache, dass die SIM-Karte der Nutzer nach Ablauf eines fixen Zeitfensters automatisch deaktiviert wird, sofern die Verbraucher kein neues Guthaben aufladen.

Auch andere Anbieter lassen Prepaid-Karten auslaufen

Mit diesem Prinzip steht ALDI TALK auf dem Markt der Prepaid-Angebote nicht alleine da. Die Anbieter wollen auf diese Weise wohl auch dafür sorgen, dass ungenutzte Nummern wieder freigegeben werden. Allerdings verwenden nicht wenige Nutzer die günstigen SIM-Karten auch für die Mobilfunk-Anbindung von Geräten, die wenn überhaupt, dann nur für ein minimale abrechnungsfähige Kosten sorgen und somit vergleichsweise lange Zeit ohne nennenswerte Umsätze auskommen.

Das Versprechen „Kein Mindestumsatz“ kann nicht nur Nutzer über die tatsächlichen Konditionen täuschen, sondern ist auch dazu geeignet, den ALDI-Tarif gegenüber der Konkurrenz besser zu platzieren. Dabei ist dessen Nutzung an vergleichsweise enge Konditionen geknüpft. So ist es im Anschluss an das erste Jahr alle vier Monate nötig, neues Guthaben aufzuladen. Darüber hinaus besteht eine Obergrenze von 200 Euro Guthaben pro Tarif. Ist diese Schwelle erreicht, so muss man mindestens fünf Euro des Guthabens verbrauchen, um erneut Guthaben einzuzahlen und die Laufzeit so verlängern zu können.

Die Verbraucherschützer legen diese Vorgaben so aus, dass ein Mindestumsatz in Verbindung mit dem Tarif eindeutig erforderlich ist. Das LG Essen untersagt die Werbeaussage „Kein Mindestumsatz“ in Verbindung mit dem Tarif „ALDI TALK Basis-Prepaid“ aus diesem Grund unter Androhung eines Ordnungsgeldes von bis zu 250.000 Euro. Die ALDI-TALK-Mutter Medion kann hiergegen allerdings noch Rechtsmittel einlegen.