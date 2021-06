Akku-Probleme mit iOS 14.6? Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen kann helfen

Wenngleich es auch einzelne Hinweise darauf gibt, dass sich der Fehler so nur für wenige Tage ausräumen lässt, scheint uns das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen bei hart betoffenen Nutzern in jedem Fall einen Versuch wert. Ihr müsst allerdings wissen, dass damit verbunden auch alle gespeicherten WLAN-Zugänge verloren gehen. Das iPhone startet neu und will danach wieder manuell und mit Passwort-Eingabe mit den genutzten Drahtlos-Netzwerken verbunden werden. Auch wird ein eventuell im Einstellungsbereich „Info“ vergebener anderer Name für das iPhone auf die Standardbezeichnung „iPhone“ zurückgesetzt.

Zahlreiche Apple-Nutzer klagen in Verbindung mit iOS 14.6 über massive Probleme mit der Akkulaufzeit. Wir haben vergangene Woche über entsprechende Leserzuschriften berichtet , die wir teils auch selbst nachvollziehen konnten. Das umfangreiche Feedback im Anschluss an den Bericht legt den Schluss nahe, dass ein großer Teil aller iPhone-Nutzer mit den teils massiv verkürzten Laufzeiten zu kämpfen hat.

Insert

You are going to send email to