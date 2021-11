AirTags, Apple Watch und iPhone-Zubehör heute teils deutlich günstiger

Im Rahmen der Black-Friday-Woche sind bei Amazon die Produkte diverser Hersteller mit teils deutlichem Preisnachlass zu haben, darunter auch eine ganze Reihe iPhone-Zubehör. So bietet Belkin beispielsweise seine AirTag-Hülle mit Schlüsselring für nur 9,99 Euro statt 13,99 an und auch die AirTags selbst sind heute massiv im Preis gesenkt. Den einzelnen AirTag bekommt man für 24 Euro statt 35 Euro , das 4er-Pack wurde auf 95 Euro reduziert.

Insert

You are going to send email to