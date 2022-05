AirTag-Karabiner mit und ohne Zahlenschloss

Als Diebstahlschutz ist die Karabinerhalterung von Belkin allerdings kaum geeignet. Dank des Federmechanismus lässt sich der Karabiner ebenso gut entfernen wie anbringen. Wer hier auf die Kombination aus „optischer Abschreckung“ und robuster Befestigung setzen will, muss zum AirTag-Halter mit Drahtseil greifen sich bei anderen Herstellern umsehen. So sind mittlerweile auch AirTag-Karabiner wie der Raptic Link & Lock erhältlich, die sich per Zahlenschloss an dem zu schützenden Objekt sichern lassen.

