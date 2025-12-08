iPhone-App „Undolly“ hilft beim Aufräumen der Fotosammlung

Die iOS-App Undolly haben wir bereits bei ihrer Veröffentlichung im Frühjahr vorgestellt. Das jetzt verfügbare Update auf Version 3.0 erweitert den Leistungsumfang der App deutlich. Unter anderem kann „Undolly“ jetzt auch beim Aussortieren von speicherfressenden Videos helfen.

Im Vordergrund steht bei „Undolly“ jedoch weiterhin das Aussortieren überflüssiger Fotos auf dem iPhone. Der Entwickler der App will es auf einfache Weise ermöglichen, die iOS-Fotosammlung aufzuräumen und dabei beispielsweise doppelt vorhandene, nahezu identische oder einfach schlechte Bilder zu löschen.

Im Rahmen einer lokalen Bildanalyse gruppiert „Undolly“ zunächst die vorhandenen Fotos und fasst dabei ähnliche oder identische Bilder zusammen. Dabei wird automatisch das dem Anschein nach beste Bild ausgewählt, dabei kommen Faktoren wie Bildqualität und Bildausschnitt oder der Gesichtsausdruck der aufgenommenen Personen, drunter auch, ob diese die Augen geöffnet haben, zur Anwendung.

Die App überlässt die Entscheidung jedoch stets dem Nutzer und zeigt nur Vorschläge an, welche Fotos gelöscht oder behalten werden sollten.

Jetzt auch Videos aussortieren

In der neuesten Version der App ist nun die Möglichkeit hinzugekommen, auf einfache Weise besonders große, in der Fotosammlung gespeicherte Videos zu sichten. Auch hier wischt man sich durch die vorhandenen Dateien und kann diese schnell und einfach zum Löschen markieren.

Die App bietet zudem die Möglichkeit, vorhandene Videos zu komprimieren. Die dadurch mögliche Speicherersparnis hat sich bei einem kurzen Test aber stark in Grenzen gehalten.

Neu in Version 3 der App ist zudem die Unterteilung nach Standardfotos, Fotos aus WhatsApp und Screenshots. Diese Kategorien können wie die Videos getrennt geprüft und optimiert werden.

Einen Monat, ein Jahr oder dauerhaft nutzen

„Undolly“ lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Kostenpflichtig wird die App erst dann, wenn man die Fotos oder Videos tatsächlich löschen will. Hier stehen Abos auf Monats- oder Jahresbasis für 1,89 Euro beziehungsweise 7,49 Euro oder die Möglichkeit zum Einmalkauf für 17,99 Euro zur Verfügung.