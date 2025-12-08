iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 953 Artikel

Lokale Bildanalyse und Löschvorschläge

iPhone-App „Undolly“ hilft beim Aufräumen der Fotosammlung
Artikel auf Mastodon teilen.
10 Kommentare 10

Die iOS-App Undolly haben wir bereits bei ihrer Veröffentlichung im Frühjahr vorgestellt. Das jetzt verfügbare Update auf Version 3.0 erweitert den Leistungsumfang der App deutlich. Unter anderem kann „Undolly“ jetzt auch beim Aussortieren von speicherfressenden Videos helfen.

Im Vordergrund steht bei „Undolly“ jedoch weiterhin das Aussortieren überflüssiger Fotos auf dem iPhone. Der Entwickler der App will es auf einfache Weise ermöglichen, die iOS-Fotosammlung aufzuräumen und dabei beispielsweise doppelt vorhandene, nahezu identische oder einfach schlechte Bilder zu löschen.

Undolly 3 Screenshots1

Im Rahmen einer lokalen Bildanalyse gruppiert „Undolly“ zunächst die vorhandenen Fotos und fasst dabei ähnliche oder identische Bilder zusammen. Dabei wird automatisch das dem Anschein nach beste Bild ausgewählt, dabei kommen Faktoren wie Bildqualität und Bildausschnitt oder der Gesichtsausdruck der aufgenommenen Personen, drunter auch, ob diese die Augen geöffnet haben, zur Anwendung.

Die App überlässt die Entscheidung jedoch stets dem Nutzer und zeigt nur Vorschläge an, welche Fotos gelöscht oder behalten werden sollten.

Jetzt auch Videos aussortieren

In der neuesten Version der App ist nun die Möglichkeit hinzugekommen, auf einfache Weise besonders große, in der Fotosammlung gespeicherte Videos zu sichten. Auch hier wischt man sich durch die vorhandenen Dateien und kann diese schnell und einfach zum Löschen markieren.

Die App bietet zudem die Möglichkeit, vorhandene Videos zu komprimieren. Die dadurch mögliche Speicherersparnis hat sich bei einem kurzen Test aber stark in Grenzen gehalten.

Undolly 3 Screenshots

Neu in Version 3 der App ist zudem die Unterteilung nach Standardfotos, Fotos aus WhatsApp und Screenshots. Diese Kategorien können wie die Videos getrennt geprüft und optimiert werden.

Einen Monat, ein Jahr oder dauerhaft nutzen

„Undolly“ lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Kostenpflichtig wird die App erst dann, wenn man die Fotos oder Videos tatsächlich löschen will. Hier stehen Abos auf Monats- oder Jahresbasis für 1,89 Euro beziehungsweise 7,49 Euro oder die Möglichkeit zum Einmalkauf für 17,99 Euro zur Verfügung.

Laden im App Store
Undolly - Handy Aufräumen
Undolly - Handy Aufräumen
Entwickler: David Collado Sela
Preis: Kostenlos+
Laden
08. Dez. 2025 um 07:41 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 42.953 weitere hätten wir noch.
    10 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich bin ein klarer Verfechter von Abos, die nicht notwendig sind und finde es daher super vom Entwickler, dass es die Möglichkeit eines Einmal Kaufs gibt.

    Antworten Melden

  • Die Lösung ist doch ganz okay. Wer nur ein- oder zweimal im Jahr seine Sammlung aufräumen möchte, zahlt dann ein Monatsabo und kündigt wieder.

    Antworten Melden

  • Am besten ist, wenn man nach jeder Fotosession aufräumt. Da spart man am meisten Zeit und muss nicht lange überlegen ob man das Foto oder Video vielleicht doch behalten sollte. Aber wer macht das schon ;)

    Antworten Melden

  • Gibt’s was ähnliches für den Mac?
    Ich kämpfe aktuell damit meine 700gb große Mediathek die auf einer externen Platte liegt zu entrümpeln, um die Fotos dann in die Cloud laden zu können. Alleine schon, dass in der Fotos App nicht nach Dateigröße sortiert werden kann macht mich Irre.
    Bin für jeden Tip dankbar!

    Antworten Melden
    • Antworten Melden

    • Ggf. Bilder (Stückweise, nicht alle auf einmal) in externen Foto-Verwaltungsprogramm laden (CaptureOne, Lightroom oder halt kostenlose). Dort gehen Bewertungen und Aussortieren (1 Stern heißt bei mir: löschen, sprich alle durchgehen und nur am Ende alle löschen, die 1 Stern haben).
      Im externen Programm geht es, teils enorm schneller.
      Nachteil: Live Photos bleiben nicht erhalten, sprich, es liegt nur noch die Bilddatei dann vor.

      Antworten Melden

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42953 Artikel in den vergangenen 6673 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven