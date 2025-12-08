Lokale Bildanalyse und Löschvorschläge
iPhone-App „Undolly“ hilft beim Aufräumen der Fotosammlung
Die iOS-App Undolly haben wir bereits bei ihrer Veröffentlichung im Frühjahr vorgestellt. Das jetzt verfügbare Update auf Version 3.0 erweitert den Leistungsumfang der App deutlich. Unter anderem kann „Undolly“ jetzt auch beim Aussortieren von speicherfressenden Videos helfen.
Im Vordergrund steht bei „Undolly“ jedoch weiterhin das Aussortieren überflüssiger Fotos auf dem iPhone. Der Entwickler der App will es auf einfache Weise ermöglichen, die iOS-Fotosammlung aufzuräumen und dabei beispielsweise doppelt vorhandene, nahezu identische oder einfach schlechte Bilder zu löschen.
Im Rahmen einer lokalen Bildanalyse gruppiert „Undolly“ zunächst die vorhandenen Fotos und fasst dabei ähnliche oder identische Bilder zusammen. Dabei wird automatisch das dem Anschein nach beste Bild ausgewählt, dabei kommen Faktoren wie Bildqualität und Bildausschnitt oder der Gesichtsausdruck der aufgenommenen Personen, drunter auch, ob diese die Augen geöffnet haben, zur Anwendung.
Die App überlässt die Entscheidung jedoch stets dem Nutzer und zeigt nur Vorschläge an, welche Fotos gelöscht oder behalten werden sollten.
Jetzt auch Videos aussortieren
In der neuesten Version der App ist nun die Möglichkeit hinzugekommen, auf einfache Weise besonders große, in der Fotosammlung gespeicherte Videos zu sichten. Auch hier wischt man sich durch die vorhandenen Dateien und kann diese schnell und einfach zum Löschen markieren.
Die App bietet zudem die Möglichkeit, vorhandene Videos zu komprimieren. Die dadurch mögliche Speicherersparnis hat sich bei einem kurzen Test aber stark in Grenzen gehalten.
Neu in Version 3 der App ist zudem die Unterteilung nach Standardfotos, Fotos aus WhatsApp und Screenshots. Diese Kategorien können wie die Videos getrennt geprüft und optimiert werden.
Einen Monat, ein Jahr oder dauerhaft nutzen
„Undolly“ lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Kostenpflichtig wird die App erst dann, wenn man die Fotos oder Videos tatsächlich löschen will. Hier stehen Abos auf Monats- oder Jahresbasis für 1,89 Euro beziehungsweise 7,49 Euro oder die Möglichkeit zum Einmalkauf für 17,99 Euro zur Verfügung.
Entwickler: David Collado Sela
Laden
Ich bin ein klarer Verfechter von Abos, die nicht notwendig sind und finde es daher super vom Entwickler, dass es die Möglichkeit eines Einmal Kaufs gibt.
Du weißt schon, das ein Verfechter jemand ist, der für etwas einsetzt und nicht dagegen ist…
Danke Mario, das habe ich echt nicht so gewusst oder mir falsch eingeprägt.
Dann bin ich jetzt ein zerfechter von Abos ;)
Die Lösung ist doch ganz okay. Wer nur ein- oder zweimal im Jahr seine Sammlung aufräumen möchte, zahlt dann ein Monatsabo und kündigt wieder.
Finde ich auch.
Am besten ist, wenn man nach jeder Fotosession aufräumt. Da spart man am meisten Zeit und muss nicht lange überlegen ob man das Foto oder Video vielleicht doch behalten sollte. Aber wer macht das schon ;)
+1
Gibt’s was ähnliches für den Mac?
Ich kämpfe aktuell damit meine 700gb große Mediathek die auf einer externen Platte liegt zu entrümpeln, um die Fotos dann in die Cloud laden zu können. Alleine schon, dass in der Fotos App nicht nach Dateigröße sortiert werden kann macht mich Irre.
Bin für jeden Tip dankbar!
+1 vor diesem Problem stehe ich auch!
Ggf. Bilder (Stückweise, nicht alle auf einmal) in externen Foto-Verwaltungsprogramm laden (CaptureOne, Lightroom oder halt kostenlose). Dort gehen Bewertungen und Aussortieren (1 Stern heißt bei mir: löschen, sprich alle durchgehen und nur am Ende alle löschen, die 1 Stern haben).
Im externen Programm geht es, teils enorm schneller.
Nachteil: Live Photos bleiben nicht erhalten, sprich, es liegt nur noch die Bilddatei dann vor.