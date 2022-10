SP Connect SPC+: Universelles iPhone-Halterungssystem mit MagSafe

Das neue SPC+-Zubehör von SP Connect geht dieser Tage sowohl online als auch im Fachhandel in den Verkauf. Im Vordergrund stehen hier sicherlich weiterhin die Spezialhalterungen für die Befestigung des iPhone am Lenker von Fahrrädern und Motorrädern. Ergänzend baut SP Connect sein Zubehörangebot auf der Basis von MagSafe jetzt deutlich aus. So hat der Hersteller nicht nur neue KFZ-Halterungen mit Saugnapf oder fürs Lüftergitter neu im Programm, sondern erweitert sein Angebot jetzt auch um einen Ladeständer für den Schreibtisch, einem Zusatzakku mit stabiler SPC+-Halterung oder eine Klammer zur Befestigung des iPhone beispielsweise am Rucksackgurt.

