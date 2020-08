Airport: Ein App Store für TestFlight-Betas

Schöne Projekt-Idee: Der Entwickler Jordan Singer, auf ifun.de erst kürzlich mit lil draw vertreten, hat mit Airport jetzt einen ersten App Store für sogenannte Testflight-Anwendungen veröffentlicht.

Apples Testflight-Infrastuktur ist die einzige offiziell sanktionierte Art, wie sich Vorabversionen noch unveröffentlichter iPhone-Applikationen unter interessierten Testern verteilen lassen.

Die testwilligen iPhone-Anwender müssen Apples Testflight-App installiert haben und die individuellen Links zu aktuellen Betatests kennen, um die entsprechenden Anwendungen laden, installieren und ausprobieren zu können.

Hier setzt Airport an. Die App will auch Entwicklern mit kleiner Reichweite ermöglichen ihre Apps einem großen Kreis an Testern zur Verfügung zu stellen und listet aktive Beta-Test in einer App Store ähnlichen Überfläche.

So fasst auch Entwickler Jordan Singer zusammen: „Airport ist ein App-Store für TestFlight-Apps. Es ist das fehlende Verzeichnis zum Durchsuchen von Anwendungen zum Testen auf TestFlight.“

Noch befindet sich Airport selbst im Betatest, kann also noch nicht aus dem App Store geladen werden – in diesem Blogeintrag erklärt Singer jedoch schon Hintergründe, Idee und zukünftige Pläne seines Projektes. Spoiler: Auch langfristig soll Airport ausschließlich als Testflight-App existieren. Wird sich also nicht um einen Platz in Apples App Store bewerben und so versuchen um mögliche Konflikte mit Apples Einlasskontrolle vorbei zu steuern.

Ihren Inhalt bezieht die Airport-App von den Entwicklern der gelisteten Anwendungen selbst. Diese können das hier verlinkte Formular nutzen, um über eigenen Betas zu informieren und so in der Airport-App aufzutauchen.

Wer Airport ausprobieren möchte, sollte den Twitter-Account @AppAirport im Blick behalten und darauf warten, dass hier ein neuer TestFlight-Link veröffentlicht wird. Der letzte war auf 100 Tester beschränk.

Aktuelle Testflight-Betas bieten etwa die der Pay-TV-Sender Sky (TestFlight-Link), der Paket-Tracker Parcel (TestFlight-Link), die Geräusche-App Dark Noise (TestFlight-Link) und der Ausgaben-Tracker Spendy (TestFlight-Link).