eufyCam 2: Weitere HomeKit-Kamera von Anker in Deutschland erhältlich

Anker hat derzeit drei verschiedene Modelle seiner kabellosen Sicherheitskamera eufyCam im Portfolio. Ursprünglich war ja angekündigt, dass davon nur das Modell eufyCam 2C in Deutschland angeboten wird, doch nun überrascht uns der Hersteller damit, dass auch die eufyCam 2 hierzulande erhältlich ist. Beide Modelle werden in Kürze per Update mit HomeKit kompatibel sein, doch worin unterscheiden sich die Geräte?

Anker eufyCam 2 Set mit Homebase

Bereits ein Blick auf die Verkaufspreise deutet an, dass die eufyCam 2 mit besseren Leistungsdaten bzw. größerem Funktionsumfang aufwarten kann. Für das aus einer Basisstation und zwei Kameras bestehende neu erhätliche Set muss man 349,99 Euro berappen. Das ebenfalls aus Basisstation und zwei Kameras bestehende Starterkit der eufyCam 2C gibt es dagegen regulär für 239,99 Euro, im Rahmen einer zeitlich befristeten Aktion (Rabattcoupon auf der Angebotsseite) derzeit sogar für nur 199,99 Euro. Für beide Varianten sind zusätzliche Kameras im Einzelkauf erhältlich.

Links: eufyCam 2 – Rechts: eufyCam 2C

Beide eufyCam-2-Modelle zeichnen HD-Video mit 1080p auf, sind nach IP67 wetterfest und somit für den Außeneinsatz geeignet und verfügen über Personenerkennung (also können beispielsweise zwischen Menschen und Tieren unterscheiden). Die eufyCam 2 kann zusätzlich Gesichter erkennen und diese automatisch in den Fokus nehmen, wohl ähnlich wie die Nest Cam iQ. Der wohl augenscheinlichste Unterschied zwischen den beiden Anker-Kameras ist die Akkulaufzeit der Geräte. Während beim günstigeren Modell „nur“ 180 Tage angegeben sind, soll die eufyCam 2 bis zu 365 Tage durchhalten. Auch mit Blick auf die Nachtsicht-Funktion unterscheiden sich die Kameras deutlich: Statt dem in der eufyCam 2C verbauten „LED-Scheinwerfer“ für bessere Ausleuchtung setzt das Top-Modell auf einen besseren Bildsensor. Beide Geräte kommen mit 16 GB Speicher, dessen Erweiterung zukünftig auch an die Homebase angeschlossene USB-Medien möglich sein soll.

Anker eufyCam 2

HomeKit-Unterstützung kommt per Update

HomeKit-Unterstützung hat der Hersteller für beide Kameras zugesichert. Die Voraussetzung hierfür ist die jeweils mitgelieferte Homebase in Version 2. Wer auf die offizielle Freigabe nicht warten will, kann das benötigte Update wie hier berichtet auch vorab beantragen. Noch unklar ist dagegen, wann die Kameras auch mit HomeKit Secure Video verwendbar sind. Wenngleich Anker diese Funktion derzeit nur in der Funktionsbeschreibung der teureren eufyCam 2 erwähnt, wurde HomeKit Secure Video für beide Modelle als zukünftiges Feature angekündigt.