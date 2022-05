AirPods Pro mit MagSafe für 188 Euro erhältlich

Als besonderen Bonus bei Apples Ohr- und Kopfhörern ist die „Hey Siri“-Funktion erwähnenswert. Während die Hörer getragen werden, kann man mit dem Sprachbefehl „Hey Siri“ beispielsweise die Uhrzeit abfragen, Anrufe starten, Nachrichten schreiben oder schlicht die Wiedergabe pausieren oder die Lautstärke ändern. Damit verbunden ist auch die Funktion „Mitteilungen ankündigen“ zu erwähnen. In den iPhone-Einstellungen könnt ihr hier festlegen, ob Siri automatisch eingehende Mitteilungen über die AirPods vorlesen soll, was nicht nur für iMessage-Nachrichten, sondern auch im Zusammenspiel mit anderen Messengern wie WhatsApp funktioniert. Ausführliche Infos zu dieser Option haben wir hier zusammengetragen .

Die komplett kabellosen Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung sind seit dem Herbst 2019 erhältlich und als Top-Modell von Apples In-Ear-Hörern platziert. Von den „einfachen“ AirPods unterscheiden sich sich neben der optional zuschaltbaren aktiven Geräuschunterdrückung auch durch die mithilfe von Ohreinsätzen in unterschiedlichen Größen regulierbare Passform. Der integrierte Akku erlaubt eine Nutzung von bis zu 4,5 Stunden, in Verbindung mit dem zugehörigen Ladecase lässt sich die Nutzungszeit auf rund 24 Stunden verlängern. Aufladen kann man die Ladehülle wahlweise per Lightning-Kabel, Qi oder MagSafe.

