Neu beim iPhone 16: MagSafe-Ladeleistung fast verdoppelt

Die gestern Abend von Apple neu vorgestellten iPhone-Modelle werden von einem neuen MagSafe-Ladegerät flankiert, das sich bereits in Apples Online-Store bestellen lässt und ab Freitag in die Auslieferung beziehungsweise in den Filialverkauf gehen wird. Das neue Ladegerät bietet eine deutlich stärkere MagSafe-Ladefunktion als bislang.

Bis zu 25 statt 15 Watt

Laut Apple ist es nun möglich, das iPhone 16 und das iPhone 16 Pro mit einer Ladeleistung von bis zu 25 Watt aufzuladen. Dies entspricht fast einer Verdopplung des bislang Möglichen. iPhone 12 bis iPhone 15 lassen sich bekanntlich mit einer maximalen Ladeleistung von bis zu 15 Watt über die magnetische MagSafe-Rückseite mit neuer Energie versorgen.

Voraussetzung dafür ist die Nutzung eines 30-Watt-Ladegerätes in Kombination mit den neuen MagSafe-Ladegeräten, die in zwei Modellvarianten angeboten werden:

Wichtig zu wissen: Die neuen MagSafe Ladegeräte müssen gesondert bestellt werden. Dem iPhone 16 selbst liegt im Lieferumfang weder ein MagSafe-Ladegerät noch ein Netzteil bei. Apple verschickt die neuen Geräte ab dem 20. September lediglich mit einem zusätzlichen USB-C-Kabel.

Schnellladung per Kabel mit bis zu 20 Watt

Das iPhone 16 besitzt damit nun eine eigene Schnellladefunktion über MagSafe. Nutzer könnten beim Einsatz des MagSafe Ladegerätes in Kombination mit einem 30-Watt-Netzteil ihre Geräte innerhalb von nur 30 Minuten auf bis zu 50 Prozent aufladen. Alternativ können auch weiterhin Standard-USB-C-Kabel und USB-C-Netzteile mit 20 Watt Ladeleistung für das Schnellladen genutzt werden.

Das iPhone 16 unterstützt zudem den Qi2-Standard für kabelloses Laden mit entsprechend vorbereiteten Zubehör-Komponenten. Hier beträgt die maximale Ladeleistung jedoch nach wie vor 15 Watt.