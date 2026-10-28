Erste Nutzer melden Erfolg
HomePod: Hilft die neue Touch-Sperre gegen Geisterbedienung?
Zwei Tage nach der offiziellen Freigabe von iOS 27.2 und den zugehörigen Updates für die übrigen Apple-Geräte fragen wir mal in die Runde: Hilft die neue Touch-Sperre für HomePods den Nutzern, deren Apple-Lautsprecher unter dem Problem der „Geisterbedienung“ leiden?
Wir haben bereits vor der Veröffentlichung der jüngsten Apple-Updates darüber berichtet, dass sich damit Touch-Eingaben über die Oberfläche des HomePod unterbinden lassen. Schon kurz darauf meldeten mehrere Leser, dass bei ihnen seit der Aktivierung dieser Option keine Phantomeingaben mehr aufgetreten sind.
Erste Erfahrungen machen Hoffnung
Im Anschluss an die offizielle Freigabe dürfte sich der Kreis der „Testnutzer“ deutlich erweitert haben. Zudem ist inzwischen etwas mehr Zeit vergangen, sodass sich besser beurteilen lässt, ob das Problem auf diese Weise dauerhaft unterbunden werden kann. Falls dem so ist, muss man sich fragen, warum Apple den betroffenen HomePod-Käufern diese Option nicht schon viel früher geboten hat.
Ihr findet den neuen Schalter in den HomePod-Einstellungen der Home-App. Sobald auf dem HomePod und dem zugehörigen iPhone oder Mac die neueste Systemversion installiert ist, steht dort die Option „Steuerung sperren“ zur Verfügung. Fortan sollte das Gerät keine Eingaben mehr über die berührungsempfindliche Oberfläche annehmen, sondern sich lediglich per App oder Sprachbefehl bedienen lassen.
Das Ghost-Touch-Problem geht offenbar auf einen Hardwaredefekt zurück, der sowohl beim großen HomePod als auch beim HomePod mini auftreten kann. Die Touch-Oberfläche löst dabei selbstständig Aktionen wie den Start der Musikwiedergabe oder Lautstärkeänderungen aus.
Apple bietet keine Reparaturlösung
Die ersten Berichte dazu liegen bereits mehrere Jahre zurück, doch Apple weigert sich weiterhin, den Fehler anzuerkennen oder betroffene Nutzer durch Reparaturen oder einen Austausch der Geräte zu unterstützen. In der Folge haben sich bereits mehrere Dienstleister auf entsprechende Reparaturen spezialisiert.
Wow eine Sperre. Anstatt das Apple die defekten Geräte repariert bzw. austauscht.
Kann mir auch vorstellen das es nicht nur defekte sind. Haustiere können das auch aktivieren.
Richtig das ist bei unseren Katzen schon öfter vorgekommen, dass die mitten in der Nacht die Musik abgespielt haben.
Bisher hilft sie! Habe 4 iPod Mini der ersten Generation, 3 davon waren betroffen. Zwei grosse iPods der ersten Generation haben das Problem nicht. Habe die Sperre aber jetzt bei allen aktiv.
Meiner Erfahrung nach führt die Geisterbedienung gerade beim Neustart des HomePods unmittelbar zu einem Reset des Geräts (leuchtet rot) der sich ohne Eingreifen immer wieder wiederholt. Nur wenn man den Reset immer wieder durch Berührung der Touchoberfläche unterbricht, startet das Gerät komplett. Ob der neue Schalter auch hier für Abhilfe sorgt muss noch beobachtet werden. In meinem Fall bei einem HomePod Mini 1.gen
Ich habe das Problem auch. Bekomme bei einem HomePod mini das Update aktuell noch nicht aufgespielt weil nach jedem Neustart der HP rot leuchtet. Das ist echt anstrengend da ein Update zu machen. Die anderen Betroffenen habe ich bereits hinbekommen, bisher erfolgreich. Einen davon musste ich aber auch komplett resetten und die Software über das MacBook neu aufspielen.
Dann kannst du den HomePod beispielsweise über einen Mac mit der neuen Firmware versorgen. Er taucht im Finder auf und dort startest du die Wiederherstellung.
Schon klar. Mit einem habe ich das hinbekommen. Zwei andere tauchten nach dem anschließen im Finder nicht auf. Einen von beiden habe ich bisher wieder zum laufen bekommen.
Ergänzend dazu: ich frage mich wie ein HP Mini der nur steht und wo die touchiert Oberfläche nie genutzt wird plötzlich einen Hardware Fehler haben kann. So aus dem nichts. Das klingt sehr merkwürdig. Vor allem in der Vielzahl. Und ich habe die Touchoberfläche noch nie genutzt.
Danke für den Artikel – bin schon sehr auf die Antworten gespannt.
Bei uns im Haushalt ist das Phänomen mit der „Geisterbedienung“ zum Glück noch nicht aufgetreten (1x HomePod 2. Gen & 10x HomePod Mini 1. Gen – alle seit 2024 in Nutzung).
Persönlich fand ich das Update auf HomePodOS 27.2 sehr spannend, natürlich wegen der Touchsperre, aber auch durch die neuen Leuchteffekte – gefällt mir sehr gut.
Frage aber dennoch:
Wenn ich die Toucheingabe gesperrt habe, jemand „versehentlich“ Siri Aus sagt und bestätigt, dass die Spracheingabe nicht mehr erfolgen soll – wird dann die Toucheingabe reaktiviert?
Warum probierst Du es nicht einfach aus?
Will mir ja nix verstellen ;-)
(Muss ich vielleicht mal machen)
Nachtrag, der Schalter ist bei iOS 27.2 erst in Apple Home sichtbar, auf 26.7.2 ist der Schalter nicht zu sehen der Homepod hat 27.2
Bei der Gelegenheit ein kleiner Tipp:
Wenn man 2 Homepods als Stereopaar koppelt und einen bestimmten von den beiden als „Primärgerät“ nutzen möchte – sprich, eines davon festlegen möchte, dass aufleuchtet bei Kontakt, läßt es sich wie folgt einstellen:
1. Touchsperre aufheben (wenn aktiv)
2. Den gewünschten Homepod durch Toucheingabe „ansprechen“ (antippen auf dem Touchfeld) – er leuchtet auf
3. Touchsperre kann wieder aktiviert werden
Der Berührte HomePod ist nun der „Primäere“ im Stereoverbund und wird zukünftig aufleuchten, wenn die beiden angesprochen werden.
Guter Tip!
Danke
@Cobforst: Bitteschön :-)
Ja, war schon immer so. Wer bitte, mit Stereo-HonePods, soll das nicht wissen. Die sollten das dann direkt zurückgeben und Internetverbot gibt es direkt dazu.
Na na na Jan, das ist aber schon ein hartes Urteil – du scheinst aber alles zu wissen, warum bewirbst du dich nicht gleich als Chefredakteur hier bei ifun.de?
Spontan fallen mir noch weitere Gründe für ein zumindest temporäres Internetverbot ein, nicht wahr, Jan? ;)
Bei meinem großen HomePod hat sich das Problem erst mit Ausfall des mittleren Bereiches angekündigt. Bedient werden konnte nur noch + und – und irgendwann finden die ghost touches an.
Dank Apple One konnte ich den HomePod hinzufügen und austauschen lassen.
Wie genau hast du das gemacht?
Ich habe auch Apple One. Da kann ich nix hinzufügen. Also auch keine Hardware.
Bisher scheint es zu helfen, zumindest hat mein HomePod mini seitdem nicht mehr versucht, sich selbst zu resetten.
Ich musste aber zusätzlich auch noch die Option „Für Siri Finger auflegen“ deaktivieren.
Diese Einstellung ist bei mir „ausgegraut“ – nicht umschaltbar, seit dem Update auf OS 27.2 und aktivierter Sperre; vermutlich deshalb schon deaktiviert.
Sobald der Schalter mit der Sperre aktiv ist, wird dieser Schalter ausgegraut. Kannst die Sperre wieder deaktivieren, dann kann man en wieder verstellen.
Kurz vor dem Update auf 27.2 trat es bei meinem HomePod 2. Gen auf (zum Release gekauft). Heute hat er ununterbrochen Musik gestartet, nach der Sperre war endlich Ruhe.
Leider ca. 2 Jahre zu spät, habe einen HomePod mini der sich dauernd verselbstständigt hat.
Hatte diesen dann zerlegt und das Flexkabel des Touchpanel durchtrennt
Okay, das ist ja super. Timing maximal unglücklich für mich: Ich habe gestern den HomePod genau wegen dieser Geistereingaben entsorgt und konnte ihn gerade auch nicht mehr aus dem Elektromüllcontainer herausfummeln. Schade, das wäre wahrscheinlich dann meine Lösung gewesen.
Aber trotzdem toll, dass ihr solche Sachen immer wieder erwähnt und aufführt. Ihr seid wirklich ein Mehrwert.
Oh Pech, das Update kam schon am Montag …. tut mir leid für dich.
Hatte sowas bisher nicht
Toi toi, meine Minis sind von November 20, sowie 22 und keine Spur von Geisterbedienung. Meine großen der 1. Generation haben die Probleme auf nicht.. keine Ahnung wie alt die jetzt sind.. auf jeden Fall älter
Scheint zu helfen. Bei mir wird allerdings ein Dauerdruck registriert auf dem Mini. Da dies beim hochfahren zu einem Werksreset führt muss ich das jedes Mal mit auflegen von zwei Fingern canceln. Dann läuft er ohne laute Musik in der Nacht.
Gleichfalls. Sehr nervig.
Finds lustig das mein Homepod, 1 gen. Kein Lichtspiel bekommt. Und bei den Minis funktionierts. Lol
Einerseits Apples Entscheidung, andererseits ist die „Leuchtfläche“ auf dem Touch des HomePod 1. Gen. auch wesentlich kleiner als die der Minis oder des HomePods der 2. Gen.
Morgen kriege ich den neuen. Hoffentlich tritt der Fehler bei der Generation gar nicht erst auf.
Na endlich!!!
Einer meiner HP 2. Gen. hat mich auch wochenlang mit seinem eigenständigen Handeln genervt. War schon kurz davor ihn zu einer Firma zu schicken, die sich darauf spezialisiert hat, die Flachkabel zur Touchoberfläche abzutrennen.
Das Update hat wunderbar geklappt und nun ist hier endlich Ruhe im Karton. Ich hoffe, es bleibt so…