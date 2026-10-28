Zwei Tage nach der offiziellen Freigabe von iOS 27.2 und den zugehörigen Updates für die übrigen Apple-Geräte fragen wir mal in die Runde: Hilft die neue Touch-Sperre für HomePods den Nutzern, deren Apple-Lautsprecher unter dem Problem der „Geisterbedienung“ leiden?

Wir haben bereits vor der Veröffentlichung der jüngsten Apple-Updates darüber berichtet, dass sich damit Touch-Eingaben über die Oberfläche des HomePod unterbinden lassen. Schon kurz darauf meldeten mehrere Leser, dass bei ihnen seit der Aktivierung dieser Option keine Phantomeingaben mehr aufgetreten sind.

Erste Erfahrungen machen Hoffnung

Im Anschluss an die offizielle Freigabe dürfte sich der Kreis der „Testnutzer“ deutlich erweitert haben. Zudem ist inzwischen etwas mehr Zeit vergangen, sodass sich besser beurteilen lässt, ob das Problem auf diese Weise dauerhaft unterbunden werden kann. Falls dem so ist, muss man sich fragen, warum Apple den betroffenen HomePod-Käufern diese Option nicht schon viel früher geboten hat.

Ihr findet den neuen Schalter in den HomePod-Einstellungen der Home-App. Sobald auf dem HomePod und dem zugehörigen iPhone oder Mac die neueste Systemversion installiert ist, steht dort die Option „Steuerung sperren“ zur Verfügung. Fortan sollte das Gerät keine Eingaben mehr über die berührungsempfindliche Oberfläche annehmen, sondern sich lediglich per App oder Sprachbefehl bedienen lassen.

Das Ghost-Touch-Problem geht offenbar auf einen Hardwaredefekt zurück, der sowohl beim großen HomePod als auch beim HomePod mini auftreten kann. Die Touch-Oberfläche löst dabei selbstständig Aktionen wie den Start der Musikwiedergabe oder Lautstärkeänderungen aus.

Apple bietet keine Reparaturlösung

Die ersten Berichte dazu liegen bereits mehrere Jahre zurück, doch Apple weigert sich weiterhin, den Fehler anzuerkennen oder betroffene Nutzer durch Reparaturen oder einen Austausch der Geräte zu unterstützen. In der Folge haben sich bereits mehrere Dienstleister auf entsprechende Reparaturen spezialisiert.