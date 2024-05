ADAC eCharge kooperiert künftig mit Aral pulse

Nachdem im vergangenen Monat bekannt geworden ist, dass der ADAC und EnBW ihre Kooperation im Bereich der Elektromobilität beenden, zeichnet sich jetzt eine Alternative für Mitglieder des Automobilclubs ab. Der eCharge-Tarif des ADAC wird sich auch über den Stichtag 31. Juli hinaus weiter nutzen lassen. Als neuen Kooperationspartner hat der ADAC vom 1. August an Aral pulse mit im Boot.

Mit Ladekarte diesen Monat günstiger

Aral pulse ist erst vor wenigen Wochen mit einem eigenen App-Angebot gestartet und bietet seinen Kunden jetzt auch eine zugehörige Ladekarte an. Im Rahmen einer Einführungsaktion kann man die neue Aral pulse Ladekarte diesen Monat kostenlos bestellen, zudem erhalten Nutzer der Karte beim Elektrotanken noch bis zum 31. Mai einen Sonderrabatt von 5 Cent für jede bezogene Kilowattstunde.

Die Ladegebühren über Aral pulse sind mit 46 Cent pro Kilowattstunde für AC- und ab 51 Cent für die DC-Ladung unserer Meinung nach derzeit jedoch nur an den noch vergleichsweise spärlich gesäten eigenen Ladepunkten von Aral interessant. Bei der Nutzung von Säulen kooperierender Anbieter muss man 59 Cent pro Kilowattstunde für AC- und 79 Cent für die DC-Ladung rechnen.

ADAC verspricht eCharge-Vorteilspreise

ADAC-Mitglieder dürfen hier auf bessere Preise hoffen. Details hierzu will der Automobilclub aktuell noch nicht nennen, doch ist die Rede von einem „ADAC eCharge Vorteilstarif“, der vom 1. August an in der Lade-App von Aral verfügbar sein wird.

Die Sonderpreise des ADAC Vorteilstarif sollen dann an allen Aral pulse Ladesäulen in Deutschland gelten, ganz egal, ob mann zum Tanken die Lade-App von Aral oder die dann wohl neu verfügbare ADAC eCharge Ladekarte verwendet. Auch für das Laden an fremden Ladesäulen über Aral pulse verspricht der ADAC künftig einen Preisvorteil. Zudem kann man im Rahmen der Kooperation außerhalb von Deutschland auch die Ladesäulen von bp pulse zu Vorteilspreise verwenden.