Clean Links: iOS-App entfernt Tracker und warnt vor Quishing

Die iOS-Anwendung Clean Links kombiniert zwei Funktionen, die im digitalen Alltag zunehmend an Bedeutung gewinnen: Sie erkennt verdächtige QR-Codes und entfernt versteckte Tracking-Parameter aus URLs. Laut aktuellen Sicherheitsstudien hat die Zahl der sogenannten Quishing-Angriffe in den vergangenen zwei Jahren stark zugenommen.

Inzwischen enthalten rund zehn Prozent aller Phishing-Mails QR-Codes, bei denen Nutzer über gefälschte Login-Seiten oder Bezahlportale getäuscht werden sollen.

Clean Links verhindert solche Angriffe, indem es bereits beim Scan die tatsächliche Zieladresse anzeigt, bevor der Browser geöffnet wird. Damit soll es Anwendern ermöglicht werden, verdächtige Links frühzeitig zu erkennen. Auch verkürzte Links, etwa von Bit.ly oder X.com, werden automatisch aufgelöst und als vollständige Adresse dargestellt.

Clean Links zeigt nach dem Scan erst mal die Zieladresse an

Link-Bereiniger für soziale Medien und Werbung

Neben dem QR-Scanner bietet Clean Links eine zweite zentrale Funktion: Das Entfernen sogenannter Tracking-Parameter aus URLs. Dienste wie Facebook, Google oder TikTok fügen auswertbare Anhänge wie „fbclid“, „gclid“ oder „tt_from“ an jeden ausgehenden Link, um Klickverhalten und Nutzerinteressen zu verfolgen. Clean Links erkennt diese Parameter auf über 250 Webseiten und entfernt sie automatisch.

Tracking-Parameter werden automatisch entfernt

Über die Teilen-Funktion des iPhone-Betriebssystems lässt sich die App direkt aus Safari, Mail und installierten Social-Media-Apps aufrufen. Alternativ kann sie auch über die Kurzbefehle-App von Apple integriert oder per Siri-Sprachbefehl aktiviert werden. So können beispielsweise automatisch in die Zwischenablage kopierte Links bereinigt oder QR-Codes direkt über das Kontrollzentrum gescannt werden.

Wer möchte kann sich zudem neue QR-Codes generieren lassen

Clean Links arbeitet vollständig lokal auf dem Gerät, speichert keine Historien und ist kostenlos im App Store erhältlich. Die Anwendung richtet sich sowohl an datenschutzbewusste Nutzer als auch an Anwender, die sich vor betrügerischen QR-Codes schützen wollen.