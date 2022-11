„Action Mode“ beim iPhone 14: Die Extrem-Bildstabilisierung im Video

Auf knapp drei Minuten Länge vermittelt das neue Apple-Video einen attraktiven Eindruck dessen, was sich mithilfe der neuen iPhone-Kameras und der damit verbunden in iOS integrierten Software realisieren lässt. Ein klein wenig Übung und ein paar Fehlversuche dürften allerdings nötig sein, ganz so locker wie im Video gezeigt, lässt sich das alles dann doch nicht aus dem Handgelenk schütteln.

Der sogenannte „Action Mode“ soll es ermöglichen, mit den neuen iPhone 14-Modellen von Apple ruckelfreie Videos mit viel Bewegung aufzunehmen, ohne ein Gimbal zu verwenden. Um die damit erzielbaren Bildverbesserungen zu demonstrieren, hat Apple ein neues Video für seine Reihe „ Experiments Shot on iPhone “ in Auftrag gegeben.

