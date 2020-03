Abstellen ohne Klingeln: Prime Now-App mit neuem Lieferprozess

Lebensmittel-Lieferdienste sind zur Zeit so überlaufen, dass Bestell-Interessenten in der REWE-App, im „Amazon Fresh“-Bereich oder im Bringmeister-Portal fast nur noch mit ausgebuchten Lieferfenstern konfrontiert werden.

Die Glücklichen, die dennoch durchkommen, müssen mit strikter begrenzten Bestellmengen, leeren Lagern und langen Wartezeiten leben.

Prime Now, der 2-Stunden-Lieferdienst des Online-Händlers Amazon, hat heute Umstellungen bei seinen Lieferungen angekündigt, die gleichzeitig für mehr Sicherheit beim Personal und offenbar auch für eine schnellere Bearbeitung offener Bestellungen sorgen. In mehreren Liefergebieten zeigt der Dienst selbst für morgen noch freie Slots an.

Was hat sich geändert? Prime Now stellt jetzt grundsätzlich vor der Tür ab:

Wenn keine Altersüberprüfung notwendig sein sollte, werden unsere Zustellerinnen und Zusteller bei der Lieferung nicht mehr klingeln. Sie werden Ihre Bestellung vor Ihrer Wohnungstür oder an einem sicheren Ort, wenn Sie einen angegeben haben und diesen bevorzugen, abstellen. […] Falls Sie an einem Ort wohnen, der Zugang durch ein verschlossenes Tor oder die Haustür eines Mehrparteienhauses erfordert, werden unsere Zustellerinnen und Zusteller auch weiterhin klingeln, um Zugang zu erhalten. An Ihrer Wohnungstür werden sie nicht erneut klingeln. Sobald Ihre Bestellung zugestellt ist, erhalten Sie eine Nachricht per Email und/oder SMS. Bitte denken Sie daran, gekühlte und gefrorene Artikel Ihrer Bestellung zeitnah in Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu verstauen.

Zudem entfallen zusätzliche Versandkosten für Prime-Mitglieder auf Prime Now-Bestellungen von Amazon innerhalb eines 2-Stunden-Fensters. Die jeweils aktuellsten Information zum Lieferprozess wird Prime Now hier veröffentlichen. Die heute kommunizierten Umstellungen gelten offenbar bis auf Weiteres.

Keiner kann liefern: Amazon Fresh, Bringmeister, REWE