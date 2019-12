5G-Ausbau in Deutschland: Jahresbericht von Telekom und Vodafone

Vodafone und die Telekom nehmen vor Jahresende nochmal zum Ausbau ihrer 5G-Netze Stellung. Die Telekom will bis Jahresende über 450 Antennen 5G funken, bei Vodafone ist aktuell die Rede von 300 Antennen.

Zahlen, die man nüchtern betrachten muss, so hakt die Telekom mit Frankfurt nach Berlin, Bonn, Darmstadt, München, Köln und Hamburg nun die erst siebte Stadt auf ihrer 5G-Liste ab, Leipzig soll vor Jahresende noch folgen. Doch kann in den genannten Städten längst nicht von einer flächendeckenden Verfügbarkeit die Rede sein, in Frankfurt konzentriert sich die Telekom zunächst auf den Bereich um die Oper sowie das benachbarte Bankenviertel und die Einkaufsmeile Zeil. Später sollen das Gallusviertel und das Main-Ufer mit Sachsenhausen ergänzt werden.

Auch bei Vodafone sieht ein Blick auf die Netzkarte der 5G-Verfügbarkeit eher dürftig aus. Es wird noch Monate dauern, bis wir hier zumindest von einer einigermaßen vorhandenen Abdeckung reden können. Zuvor fängt kaum jemand mit einem 5G-iPhone etwas an. Im Moment orientiert der Ausbau bei beiden Anbietern neben prestigeträchtigen Standorten offenbar auch noch stark an den Anforderungen der Industrie. Als Privatnutzer kommt man mit einem funktionierenden LTE-Netz allerdings auch noch sehr gut über die Runden.

5G-Standorte in Deutschland: