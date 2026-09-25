40 Jahre „Castlevania“: Das Original gibt es kostenlos fürs iPhone

Vierzig Jahre sind für ein Videospiel ein stattliches Alter. Am morgigen 26. September feiert „Castlevania“ seinen runden Geburtstag und Konami legt dafür ein passendes Geschenk in den App Store: „Castlevania: 40th Anniversary“ lässt sich ab sofort kostenlos auf iPhone und iPad laden.

Die App bringt den Klassiker nicht als aufwendig modernisiertes Remake aufs Smartphone, sondern als direkten Port des ursprünglichen Spiels. Die Steuerung erfolgt über ein virtuelles Steuerkreuz und eingeblendete Aktionstasten. Eine Internetverbindung wird nach dem Download nicht benötigt.

Simon Belmont gegen Dracula

Spieler übernehmen wie schon 1986 die Rolle des Vampirjägers Simon Belmont. Mit seiner Peitsche zieht er durch Draculas Schloss, kämpft gegen Monster, überwindet Fallen und stellt sich am Ende Graf Dracula selbst. Das vergleichsweise lineare Actionspiel legte den Grundstein für eine Reihe, die inzwischen mehr als 30 Titel umfasst.

Konami belässt es dabei weitgehend beim historischen Spielerlebnis. Entsprechend darf man auch den Schwierigkeitsgrad nicht mit heutigen Mobilspielen verwechseln. Der Download fällt dafür mit gerade einmal 6,2 MB äußerst überschaubar aus. Unterstützt werden iPhone und iPad ab iOS beziehungsweise iPadOS 15.6, als Sprachen nennt der App Store Englisch und Japanisch.

Einmal laden, dauerhaft behalten

Wer den Klassiker ausprobieren möchte, sollte ihn zumindest einmal seinem App-Store-Konto hinzufügen. Konami bietet die App nur bis zum 24. Oktober 2026 um 14:59 Uhr an. Danach soll sie aus den App Stores verschwinden.

Bereits während des Aktionszeitraums heruntergeladene Exemplare bleiben jedoch spielbar. Konami bestätigt zudem, dass Nutzer den Titel auch nach Ende der Aktion erneut herunterladen können. Einen späteren Kaufpreis gibt es somit nicht – wer sich „Castlevania“ jetzt sichert, behält den Klassiker dauerhaft.

Die Veröffentlichung ist Teil der größeren Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum. Mit „Castlevania: Belmont’s Curse“ steht zudem bereits der nächste reguläre Serienteil in den Startlöchern, der am 15. Oktober erscheinen soll.