Mudita Kompakt: Ein Smartphone gegen die digitale Reizüberflutung

Der Anbieter Mudita befasst sich mit dem Gedanken, dass Menschen der permanent wachsenden digitalen Reizüberflutung entfliehen möchten und will das dazu passende Smartphone beisteuern. Das Mudita Kompakt sieht auf den ersten Blick aus wie ein E-Book-Reader. Dieser Eindruck entsteht durch das energiesparende E-Ink-Display des Geräts. Das neue Smartphone soll allerdings nicht nur gänzlich anders aussehen, wie herkömmliche Geräte in diesem Segment, sondern sich auch vom Funktionsumfang deutlich von diesen unterscheiden.

Vorweg sei erwähnt, dass es das Mudita Kompakt noch nicht zu bestellen gibt und sich der Hersteller bislang auch noch nicht ansatzweise zum Preis des Geräts geäußert hat. Eine Finanzierungskampagne auf Kickstarter soll allerdings in Kürze starten.

More offline – more life

Das Mudita Kompakt setzt auf das Motto „More offline – more life“ und soll nicht nur weniger Ablenkungen bieten, sondern auch die Privatsphäre der Nutzer in besonderem Maß schützen. Das hierfür entwickelte Betriebssystem „Mudita OS K“ soll bewusst auf unnötige Apps und Funktionen verzichten, um Ablenkungen zu minimieren. Im Fokus stehen Funktionen wie Telefonie und SMS sowie eine einfache Navigation, den Zugang zu sozialen Netzen oder auch Spiele sucht man auf dem Mudita Kompakt dagegen vergeblich. Dafür hat das Gerät passend zu seinem E-Ink-Display standardmäßig einen E-Book-Reader an Bord.

Das Telefon lässt sich bei Bedarf mit zwei SIM-Karten gleichzeitig ausstatten und bietet mit seiner „Offline+“-Funktion die Möglichkeit, sämtliche Telefon- und Drahtlosfunktionen sowie die integrierten Mikrofone mechanisch zu trennen.

USB-C und Miniklinke

Der integrierte Akku wird über USB-C aufgeladen. Angaben zu dessen Laufzeit gibt es bislang noch nicht. Erwähnenswert ist auch, dass es ergänzend zur Bluetooth-Funktion des Geräts auch möglich ist, Ohr- oder Kopfhörer klassisch per Miniklinke zu verbinden.

Interessenten können sich vorab für eine Info-Mailingliste registrieren und auf diese Weise sicherstellen, dass sie den Start des Mudita Kompakt auf Kickstarter nicht verpassen.