3D-Puzzlespiels Glopy kurzfristig kostenlos

Die Macher des 3D-Puzzlespiels Glopy haben sich der Herausforderung gestellt eine App abzuliefern, die gleichzeitig nostalgisch und innovativ sein sollte. Herausgekommen ist ein Knobelspiel mit netten Grafiken, das euch um die Ecke denken lässt.

So gilt es im Spielverlauf farbige Kugeln durch geschicktes Drehen des virtuellen Holzpuzzlespielzeugs an ihr Ziel zu geleiten. Diese Spielmechanik müsst ihr mit sanften Geräte-Bewegungen kombinieren, da Glopy auch das im iPhone verbaute Gyroskop auswertet und die Kugeln je nach iPhone-Haltung so erstarren lässt oder ins Rollen bringt.

Die bislang für 2,29 Euro offerierte 400MB-Applikation wird aktuell zum kostenlosen Download angeboten.