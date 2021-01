3D-Audio auf dem iPhone: „Spatial Audio“ in Plex freischalten

iPhone-Nutzer, die auf die AirPods Pro oder die teuren AirPods Max setzen, können auf allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 7 Filme und Videos mit sogenannter „Spatial Audio“-Ausgabe konsumieren. Dabei handelt es sich um eine dreidimensionale Audioausgabe mit dynamischer Kopferfassung, die dafür sorgen soll, dass auch der kleine iPhone-Bildschirm von einem „kinoähnlichen Surround-Sound“ begleitet wird.

Für die Wiedergabe von „Spatial Audio“ müssen Anwender nicht nur über ein unterstütztes iPhone-Modell, die passenden Kopfhörer und Video-Inhalte mit entsprechenden Tonspuren verfügen, auch die zur Wiedergabe eingesetzte App muss in der Lage sein die AirPods Pro beziehungsweise die AirPods Max mit einem 3D-Audio-Signal zu versorgen.

Dies ist bei vielen Drittanbieter-Applikationen noch nicht der Fall. Die Video-Verwaltung Plex, die private Videosammlungen auf Netzwerkspeichern im Heimnetzwerk organisiert und zur Verfügung stellt, bietet jedoch schon einen versteckte Möglichkeit an 3D-Audio freizuschalten.

Server benötigt Profil-Datei

Welche Handgriffe hierfür vonnöten sind hat Daan Wijffels in seinem Blog-Eintrag „Spatial Audio for Plex on iOS“ notiert und erklärt dort die Abfolge der notwendigen Handgriffe.

Plex-Nutzer müssen in den Einstellungen der iPhone-App zuerst die Nutzung des alten Video-Players aktivieren und den neuen Player, den Plex seit geraumer Zeit für einen einfacheren Zugriff auf Navigation, Tonspuren und Untertitel anbietet ausknipsen. Dies geschieht im Bereich: Plex > Einstellungen > Erweitert > Alten Player benutzen.

Ist der alte Player wieder aktiv, muss auf dem Plex Media Server eine Profildatei für iOS-Geräte abgelegt werden, die festlegt, wie das Audio-Signal an das iPhone zu übertragen ist. Hierfür muss das Verzeichnis „Profiles“ im Ordner „Plex Media Server“ angelegt und anschließend um die Profildatei iOS.xml ergänzt werden, die ihr im Blog-Eintrag von Daan Wijffels laden könnt. Anschließend spielt auch die aktuelle Plex-App eure Videos mit 3D-Audio ab.