3-in-1-Reiseladegerät bei Amazon für 11,99 Euro

Bei Amazon kann man gerade ein 3-in-1-Reiseladegerät inklusive Netzteil für günstige 11,99 Euro abstauben. Der reguläre Preis wird mit 39,99 Euro angegeben. Aktuell hat Amazon das Ladegerät auf 19,99 Euro reduziert und mit dem Aktionscode O3S59HZ7 gibt es weitere 8 Euro Rabatt.

Seine Erwartungen muss man bei diesem Preis natürlich zurückschrauben. Es handelt sich bei dem als Produkt der uns unbekannten Marke Eddiebox gekennzeichneten Ladegerät nicht um ein Designwunder. Dafür lässt sich die Ladestation sehr kompakt zusammenfalten, was besonders auf Reisen von Vorteil ist.

Kompakt für unterwegs

Ein mit MagSafe kompatibles iPhone kann auf der Ladestation sowohl im Hoch- als auch im Querformat geladen werden. Dabei wird auch Apples StandBy-Modus, also die Anzeige von Kalender, Uhr oder sonstigen Informationen im Querformat, unterstützt. Die maximale Ladeleistung für das iPhone beträgt 15 Watt. Das iPhone kann auch direkt auf der zusammengeklappten Station geladen werden, deren Größe vom Hersteller mit knapp zwölf Zentimetern Länge und drei Zentimetern Höhe angegeben wird. Ein Maß für die Breite fehlt. Das Gewicht soll 186 Gramm betragen.

Um die Apple Watch zu laden, kann man ein zusätzliches Lademodul seitlich oder nach oben ausklappen. Als maximale Ladeleistung werden hier 2,5 Watt angegeben. Die Ladehülle der AirPods findet auf dem Sockel Platz und wird dort mit bis zu 5 Watt geladen. Im Lieferumfang ist zudem ein passendes Netzteil mit 30 Watt PD-Leistung sowie ein Ladekabel von USB-C auf USB-C enthalten.

LED könnte störend sein

Als Kritikpunkt wird in den Bewertungen bei Amazon die helle Betriebs-LED erwähnt. Wer im gleichen Raum wie die Ladestation schlafen will und diesbezüglich empfindlich ist, muss zum Klebeband greifen oder sich eine andere Alternative suchen.

Achtet wie immer vor dem Kaufabschluss auf den an der Amazon-Kasse angezeigten Preis. Rabattcodes müssen bei Amazon im Bereich mit den Zahlungsmitteln eingegeben werden.