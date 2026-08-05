iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 44 468 Artikel

Netzteil und Kabel inklusive

3-in-1-Reiseladegerät bei Amazon für 11,99 Euro
Artikel auf Mastodon teilen.
8 Kommentare 8

Bei Amazon kann man gerade ein 3-in-1-Reiseladegerät inklusive Netzteil für günstige 11,99 Euro abstauben. Der reguläre Preis wird mit 39,99 Euro angegeben. Aktuell hat Amazon das Ladegerät auf 19,99 Euro reduziert und mit dem Aktionscode O3S59HZ7 gibt es weitere 8 Euro Rabatt.

Seine Erwartungen muss man bei diesem Preis natürlich zurückschrauben. Es handelt sich bei dem als Produkt der uns unbekannten Marke Eddiebox gekennzeichneten Ladegerät nicht um ein Designwunder. Dafür lässt sich die Ladestation sehr kompakt zusammenfalten, was besonders auf Reisen von Vorteil ist.

Eddibox 3 In 1 Ladegeraet 1

Kompakt für unterwegs

Ein mit MagSafe kompatibles iPhone kann auf der Ladestation sowohl im Hoch- als auch im Querformat geladen werden. Dabei wird auch Apples StandBy-Modus, also die Anzeige von Kalender, Uhr oder sonstigen Informationen im Querformat, unterstützt. Die maximale Ladeleistung für das iPhone beträgt 15 Watt. Das iPhone kann auch direkt auf der zusammengeklappten Station geladen werden, deren Größe vom Hersteller mit knapp zwölf Zentimetern Länge und drei Zentimetern Höhe angegeben wird. Ein Maß für die Breite fehlt. Das Gewicht soll 186 Gramm betragen.

Um die Apple Watch zu laden, kann man ein zusätzliches Lademodul seitlich oder nach oben ausklappen. Als maximale Ladeleistung werden hier 2,5 Watt angegeben. Die Ladehülle der AirPods findet auf dem Sockel Platz und wird dort mit bis zu 5 Watt geladen. Im Lieferumfang ist zudem ein passendes Netzteil mit 30 Watt PD-Leistung sowie ein Ladekabel von USB-C auf USB-C enthalten.

Eddibox 3 In 1 Ladegeraet 2

LED könnte störend sein

Als Kritikpunkt wird in den Bewertungen bei Amazon die helle Betriebs-LED erwähnt. Wer im gleichen Raum wie die Ladestation schlafen will und diesbezüglich empfindlich ist, muss zum Klebeband greifen oder sich eine andere Alternative suchen.

Achtet wie immer vor dem Kaufabschluss auf den an der Amazon-Kasse angezeigten Preis. Rabattcodes müssen bei Amazon im Bereich mit den Zahlungsmitteln eingegeben werden.

Produkthinweis
Eddibox 15W Magsafe Ladestation für Apple Watch und iPhone Faltbare mit Schnellladefunktion, 3 IN 1 Magsafe Ladegerät... Coupon-Aktion 39,99 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
05. Aug. 2026 um 12:49 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 44.468 weitere hätten wir noch.
    8 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Der Code senkt den Preis nur um vier Euro.

    Antworten

  • Ja kann ich auch bestätigen, nice try!

    Antworten

  • Nervige LED’s überklebe ich mit schwarzem Isolierband. Würde bei der Gerätefarbe nicht weiter auffallen.

    Antworten

  • Made in China? No thanks. Hab‘ genug von dem Schrott.

    Antworten

  • Ihr müsst hier den Link klicken und dann zusätzlich den Code nochmal eingeben, der oben im Text steht. Dann klappt das auch mit den 11,99€.

    Gerade genauso bestellt.

    Antworten

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44468 Artikel in den vergangenen 6913 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven