3-in-1-Ladeständer für iPhone, AirPods und Watch: 15 Euro zum Prime Day

Zudem sei an dieser Stelle an den HiRise 3 des Zubehör-Anbieters Twelve South erinnert, der erst kürzlich vorgestellt wurde und seinerseits ebenfalls Lade-Ablagen für iPhone, Apple Watch und AirPods anbietet.

Dabei ist der Ladepuck für die Apple Watch bereits im Ständer integriert. Zudem ist ein 18 Watt Netzteil im Lieferumfang enthalten, was anders als bei vielen vergleichbaren Angeboten keine „Eigenleistung“ voraussetzt bzw. vorhandene Apple Watch Ladekabel und Netzteile bindet. Der 3-in-1-Ladeständer ist in den Farbvarianten Weiß und Schwarz erhältlich und macht in den Fotoaufnahmen der ersten Amazon-Rezensenten zumindest einen akzeptabel verarbeiteten Eindruck.

Insert

You are going to send email to