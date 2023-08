ESR 3-in-1: Faltbares Reiseladegerät für iPhone, Watch und AirPods

Der Ladeadapter für die Apple Watch lässt sich jederzeit vom Reiseladegerät entfernen und kann so auch einzeln zum Aufladen der Computeruhr eingesetzt werden. Der Adapter selbst verfügt über einen USB-C-Stecker und lässt sich damit sowohl am Mac als auch am iPad und in beliebigen USB-C-Netzteilen betreiben.

Aufgeklappt offeriert das 3-in-1-Reiseladegerät zudem eine Ablage für das drahtlose Ladecase der AirPods und bietet einen zusätzlichen USB- Steckplatz an, in den sich der modulare, von Apple zertifizierte Apple-Watch-Ladeadapter einstecken lässt.

Das in Mai kurzzeitig verfügbare Reiseladegerät des Zubehör-Anbieters ESR lässt sich aktuell wieder im offiziellen ESR-Store auf amazon.de bestellen und wird momentan sogar mit einem Preisnachlass in Höhe von 15 Prozent angeboten. Statt zum Listenpreis von 89,99 Euro kann das 3-in-1-Reiseladegerät für iPhone, Apple Watch und AirPods heute für 68 Euro mitgenommen werden.

