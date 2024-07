29-Euro-Ticket startet – Deutschlandticket bald teurer?

Zum Monatsbeginn können ÖPNV-Kunden in der Hauptstadt jetzt erstmals auch das 29-Euro-Ticket über die BVG-Applikation buchen und damit eine günstigere Alternative zum Deutschlandticket nutzen, das jedoch nur an der Spree eingesetzt werden kann. Währenddessen wird darüber diskutiert, ob das Deutschlandticket seinen Preis von 49 Euro auch langfristig halten können wird.

29-Euro-Ticket startet

Mit dem heutigen 1. Juli können Fahrgäste in Berlin das Angebot der BVG nun auch für 29 Euro monatlich nutzen. Eine einschränkende Bedingung: Das neue Berlin-Abo gilt nicht im Tarifbereich C und schließt viele Berufspendler damit als potenzielle Nutznießer bereits zum Start aus.

Einsetzen lässt sich das Berlin-Abo ausschließlich in den Tarifbereichen A und B – zudem ist das günstige Ticket nur im Jahresabonnement erhältlich und kommt entsprechend mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten. Das Berlin-Abo soll Fahrgäste ansprechen, denen das Deutschlandticket zu teuer ist und wird sowohl über die BVG-Applikation, bei Bedarf aber auch in Form einer Chipkarte angeboten.

Bereits vor seiner Einführung wurde das Berlin-Abo, auch aus dem Bund, immer wieder kritisiert. Einer der Vorwürfe: Statt die deutschlandweite Tariflandschaft zu vereinfachen, würde Berlin das Ziel des Deutschlandtickets mit seiner Insellösung untergraben.

Deutschlandticket bald teurer?

Doch auch beim Deutschlandticket läuft nicht alles rund. In einem Interview mit der Welt am Sonntag hat Bundesfinanzminister Christian Lindner hier nun die Diskussion um eine mögliche Preiserhöhung des 49-Euro-Tickets eröffnet und den langfristigen Preis des deutschlandweit gültigen ÖPNV-Fahrscheins an staatliche Investitionen in das Streckennetz gekoppelt.

Perspektivisch werde die Frage erläutert werden müssen, ob man den Preis von 49 Euro behalten oder zusätzlich in die Schiene investieren werde. Damit scheint eine Preiserhöhung ab 2025 nahezu unausweichlich.