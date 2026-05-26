Sequvo ist ein kniffliger Zeitvertreib aus der Feder des Indie-Entwicklers Jared Wallace. Dieser beschreibt das Spiel als Puzzle das vom Stil her mit einer kleinen Groovebox vergleichbar ist. „Dabei gilt es, die vorgegebenen rhythmischen Tonfolgen mit möglichst wenigen musikalischen Operationen nachzubauen.

Zum Start besteht das Spiel aus insgesamt 90 Levels, wobei der Entwickler weitere Spielstufen nachliefern will. Jedes dieser Levels zeigt zwei Notenfolgen, ein Ausgangs- und ein Zielmuster. Als Spieler muss man das Ausgangsmuster mit möglichst wenig Spielschritten mit dem Zielmuster deckungsgleich machen. Dabei lassen sich einzelne oder mehrere Klänge gleichzeitig in eine andere Tonart verschieben, die Klangreihenfolge zu rotieren oder vergleichbare Aktionen anzuwenden.

Deutschsprachige Einführung

Das ist trotz der Farben und Klänge als Orientierungshilfe kniffliger als man denkt. Etwas einfacher wird es dank einer integrierten „Cheat-Funktion“. Wenn man eine Operationstaste gedrückt hält, bekommt man das Ergebnis des geplanten Schritts vor der Ausführung angezeigt. Zum Einstieg werden die Grundlagen der Bedienung über die ersten Levels hinweg in Form eines deutschsprachigen Tutorials erklärt.

Ziel ist es, möglichst wenige Spielzüge zum Lösen der Aufgaben zu verwenden. Für den direkten Lösungsweg bekommt man drei Sterne gutgeschrieben. Innerhalb von drei Zügen und mit maximal zwei Resets gibt es zwei Sterne und wenn man länger braucht, das Puzzle jedoch gelöst bekommt, wird ein Stern als Auszeichnung vergeben.

Ohne Werbung und Tracking

Sequvo ist seit Monatsbeginn im App Store verfügbar und wird zum Kaufpreis von 2,99 Euro angeboten. Der Entwickler betont, dass sich das Spiel „wie früher“ ohne Werbung, Benutzerkonto oder Abonnements nutzen lässt. Auch seien keinerlei Tracking- oder sonstige Abfragen integriert. Das Spiel lässt sich in vollem Umfang auch ohne Internetverbindung nutzen.